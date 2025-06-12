南亞拚轉型 鎖定高階電子材料、綠色產品和醫材

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）南亞今天舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，面對美中貿易戰、中國石化產能外溢等產業變局，南亞持續加速轉型，已鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品，以及健康應用醫材等3大產業發展趨勢。

吳嘉昭說，南亞積極進行產品轉型，生產差異化、高值化產品，並利用現有產品特性，及長期累積的技術能力，拓展新用途及新市場，且投入醫療材料及半導體用料等生產，提升短期獲利能力。

南亞目前有多項擴建與投資新計畫進行中，包括台灣樹林廠區的離型膜、醫療用的減白血袋，林口廠區的PET改質粒，及美國德州廠區的軟質膠布等，今年會完工。

其他進行中的投資計畫，則包括台灣樹林廠區的ABF載板二期、新港廠區太陽能系統建置，以及中國大陸惠州銅箔等擴建案等。

吳嘉昭表示，南亞盤點現有產品線，汰弱留強，進行產線整併及活化。預計今年底前完成台灣、中國、美國廠區的膠布機產線整併，提升整體開動率。另外麥寮BPA1及BG1產線關廠，設備轉為生產低碳BPA（雙酚A）與電池溶劑NMP回收。

另外，南亞鎖定高階電子材料、綠色產品、健康醫材等3大產業應用全力發展。高階電子材料部分，南亞從玻纖絲到樹脂、銅箔、基板、電路板，發展上下游超低介電、超低損耗等產品，應用在5G/6G通訊與AI伺服器等。並開發雙氧水、氮氣等一系列電子級化學品，以及離型膜、PVDF氟系管材等與半導體用材料。

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綠色產品方面，南亞已於海內外廠區建置年產能33萬噸的聚酯回收產線，占總產能16.2%，並透過創立聚酯再生品牌SAYA，自研高階化學解聚技術，積極推動織物回收，預計2026年完成先導工廠建置，再逐步放大生產。

醫材產品方面，南亞結合長年累積的加工技術、原料垂直整合優勢，以及長庚醫療體系資源，從一般外用醫材原料跨足高階終端醫材。進行中的項目有減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜，總投資金額新台幣11.5億元，預計今年下半年可取得台灣醫材許可證，逐步放量生產，未來可創造年產值約14.6億元。（編輯：楊蘭軒）1140612