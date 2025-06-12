公司治理評鑑頒獎 15家上市櫃公司連11屆擠進前5%

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）證交所今天舉行第11屆公司治理評鑑頒獎典禮，包括49家上市公司及39家上櫃公司，總共88家企業排名前5%。證交所董事長林修銘致詞時稱讚，包含台積電在內的15家上市櫃公司，已連續11屆擠進前5%窄門，為資本市場樹立良好榜樣。

林修銘今天表示，公司治理評鑑自2014年開辦以來，一直循序漸進帶領上市櫃公司從內部自發性強化公司治理體質，並主動提升永續發展的企業文化。

呼應產業趨勢轉變，公司治理評鑑2026年將轉型為「ESG評鑑」，希望協助上市櫃公司增進因應永續風險的韌性，實踐永續轉型，達成永續發展目標。為順利轉型ESG評鑑，公司治理評鑑持續以現行架構為基礎，參酌國內外政策與方向，透過指標的調整，逐步平衡環境、社會及治理3面向的比重。

林修銘表示，近幾屆公司治理評鑑已陸續增加環境面及社會面指標，例如增訂2030年減碳目標訂定、溫室氣體範疇3揭露、導入內部碳定價、員工職涯培訓計畫制定等。

第11屆公司治理評鑑共有1749家上市櫃公司受評，其中49家上市公司及39家上櫃公司，總共88家公司排名前5%。

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林修銘表示，全球景氣與經營環境瞬息萬變，多年來公司治理評鑑的指標持續調整，而許多企業努力不懈、與時俱進，精進公司治理與永續發展。有15家上市櫃公司連續11屆擠進前5%窄門，相當不容易。

連11屆排名前5%的企業包括裕隆、中華車、聯電、台積電、台灣大、遠傳、信義房屋等7家上市公司，以及穩懋、新鼎系統、世界先進、中強光電、中美晶、元大期貨、頎邦和崑鼎綠能環保等8家上櫃公司。（編輯：林家嫻）1140612