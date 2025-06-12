期交所三階段漲跌幅新制 6月23日上路

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（中央社記者蘇思云台北12日電）金管會今天表示，期交所針對期貨商品實施三階段漲跌幅機制，這次調整機制，包括觸及漲跌幅限制時的冷卻時間從目前10分鐘縮短為5分鐘，以及放寬布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制，希望提升價格反應效率與強化商品國際競爭力，新制預計6月23日實施。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會上表示，期交所2016年6月起實施三階段漲跌幅機制，目前上市的國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用。若觸及特定漲跌幅限制時，就會進入冷卻時間10分鐘，在冷卻時間內只能在原漲跌幅限制內交易，如果盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間讓交易人再次思考價格合理性。

考量近年國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參考國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制，新制預計6月23日起實施。

黃厚銘指出，調整機制後的2大重點，第1，參考國際上主要交易所作法，針對所有適用三階段漲跌幅機制的商品，冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，提升價格反應速度。

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第2，考量現行期交所的布蘭特原油期貨觸及三階段漲跌幅次數較多，因此調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制。黃厚銘指出，將由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，以利更快反應國際油價市況，強化商品的國際競爭力。

黃厚銘表示，布蘭特原油期貨的第三階段漲跌幅仍維持±20%不變，希望兼顧國內期貨市場穩定性。期貨是保證金交易，可能面臨代沖銷問題，國內市場以散戶投資為主，希望散戶不要面臨那麼大的波動，也能有時間補繳保證金。（編輯：林家嫻）1140612