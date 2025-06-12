加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／陳晨威連續33場敲安打 追平中職、亞洲紀錄
首頁 / 產經

期交所三階段漲跌幅新制 6月23日上路

2025/6/12 21:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）金管會今天表示，期交所針對期貨商品實施三階段漲跌幅機制，這次調整機制，包括觸及漲跌幅限制時的冷卻時間從目前10分鐘縮短為5分鐘，以及放寬布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制，希望提升價格反應效率與強化商品國際競爭力，新制預計6月23日實施。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會上表示，期交所2016年6月起實施三階段漲跌幅機制，目前上市的國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用。若觸及特定漲跌幅限制時，就會進入冷卻時間10分鐘，在冷卻時間內只能在原漲跌幅限制內交易，如果盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間讓交易人再次思考價格合理性。

考量近年國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參考國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制，新制預計6月23日起實施。

黃厚銘指出，調整機制後的2大重點，第1，參考國際上主要交易所作法，針對所有適用三階段漲跌幅機制的商品，冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，提升價格反應速度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第2，考量現行期交所的布蘭特原油期貨觸及三階段漲跌幅次數較多，因此調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制。黃厚銘指出，將由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，以利更快反應國際油價市況，強化商品的國際競爭力。

黃厚銘表示，布蘭特原油期貨的第三階段漲跌幅仍維持±20%不變，希望兼顧國內期貨市場穩定性。期貨是保證金交易，可能面臨代沖銷問題，國內市場以散戶投資為主，希望散戶不要面臨那麼大的波動，也能有時間補繳保證金。（編輯：林家嫻）1140612

布蘭特
台股漲198.22點外資轉賣62億元 逢低加碼台積電逾4000張
黃厚銘
股匯市震盪 金融3業前4月僅賺2816億、年減近3成金管會：外資投信設區域中心 達據點綜效並深耕台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：