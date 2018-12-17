男子性行為就爆炸性頭痛 竟是缺維生素B12

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市一名24歲新婚男子，每次與妻子行房就出現爆炸性頭痛，懷疑自已罹患腦瘤，澄清醫院中港院區神經內科主治醫師施懿恩今天表示，檢查原來是嚴重缺乏維生素B12所致。

施懿恩指出，這名男子門診時靦腆說出自己頭痛的「病史」，新婚後很努力想生寶寶，在行房過程突然頭痛欲裂，起初不以為意，認為自己太「努力」而氣血高漲造成頭痛，沒想到往後每次嘿咻都照樣頭痛，而且是難以忍受的爆炸性頭痛，甚至造成嘿咻中止，引起妻子無比擔心，怕先生有不治之症。

施懿恩說，頭痛原因複雜，男子頭痛卻僅發生在行房，「時機」明確，經頭頸部超音波檢查沒發現腫瘤，卻發現患者腦血管流速過高，幾乎是平常人的3倍，再抽血檢驗，發現男子血液中的維生素B12嚴重不足。

施懿恩解釋說，人體B12維生素嚴重不足，可能導致自律神經異常，在興奮的行房嘿咻過程，很容易引起腦血管痙攣而產生爆發性的頭痛，這樣的病症稱為可逆性腦血管收縮症候群，也是男子嘿咻頭痛的原凶，經適量補充B12維生素和控制腦血管收縮藥物治療一個月後，男子已重拾魚水之歡，不再頭痛。

就神經醫學而言，施懿恩認為，人體若缺乏維生素B12，當交感神經處於興奮狀態時，對有腦動脈瘤的病人很危險，有可能因而造成腦動脈瘤破裂或出血，而長期嚴重缺乏B12維生素的人，也可能引起失智症、頭頸椎病變、血管中風等可怕病症。

施懿恩強調，血液中維持適量B12維生素很重要，對維護神經系統健康、增強記憶力和注意力、增加平衡感等幫助很大。含B12維生素的食物有牛肉、豬肉、蛋、牛奶、乳酪、蛤類、鯖、沙丁魚等，民眾平常飲食均衡攝取，也可預防B12維生素缺乏。（編輯：翁翠萍）1071217