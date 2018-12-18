怕傷寶寶不打疫苗 孕婦染流感重症風險高2倍

（中央社記者張茗喧台北18日電）上週有2名孕婦因流感併發重症，讓孕婦的疫苗接種問題浮出檯面。醫師表示，孕婦免疫力較弱，感染流感併發重症風險恐比一般人高2倍以上，不論發燒、肺炎都可能置寶寶於險境。

根據衛生福利部疾病管制署統計，上週新增25例流感併發重症患者，多達23例未接種流感疫苗，包括2名年齡介於27至35歲的孕婦，均因流感併發重症住進加護病房。

疾管署防疫醫師林詠青今天在疫情週報中表示，全台每年約有18至19萬名孕婦都是公費流感疫苗的接種對象，但許多孕婦擔心打疫苗可能危害寶寶健康，施打率始終面臨瓶頸。

然而，孕婦一旦感染流感併發重症，不僅可能導致胎兒窘迫，還會增加早產、死產風險，且孩子出生後直到6個月大才能接種幼兒型流感疫苗，若不接種流感疫苗，恐讓出生後到6個月的孩子暴露於流感風險中。

長庚醫院婦產部主治醫師洪泰和接受記者電訪時坦言，孕婦的公費疫苗接種率確實較低，因為所有孕婦都會擔心疫苗或是任何藥物恐影響胎兒，即便有足夠證據顯示孕婦接種某些疫苗對孕婦和胎兒都有幫助，但孕婦的擔憂仍難以完全消除。

不過，相較於一般人，孕婦感染流感併發重症的風險卻是比較高的。洪泰和解釋，寶寶是爸爸和媽媽愛的結晶，因此孕婦身體中懷著帶有爸爸基因的寶寶時，體內免疫系統也進入調整時期，免疫力相對較弱。

根據文獻，孕婦一旦得到流感，併發重症的風險比一般人高2倍以上，可能出現肺炎、呼吸困難等症狀導致血中氧氣濃度降低，這時胎兒從胎盤接收到的氧氣就會減少，使胎兒進入缺氧狀態。

除了缺氧，流感也可能讓孕婦處於發燒狀態，老鼠實驗顯示，母體若在懷孕初期發燒，胎兒處在高溫情況下，新生兒異常的風險也會增加，即便已懷孕達3個月，寶寶也會因高溫環境導致血液循環較快，減少羊水量。

此外，孕婦若因流感併發重症，需要用到藥物治療、控制病情，這些藥物也可能經由胎盤影響胎兒，甚至影響胎兒成長。

洪泰和強調，要鼓勵孕婦接種疫苗，最重要的是政府、醫院應進行廣泛宣導，讓孕婦了解疫苗的安全性；其次是讓孕婦了解接種疫苗的必要性，接種疫苗不僅可保護孕婦和胎兒，這份抵抗力甚至能延續到寶寶出生後6個月，都能對抗來自成人的流感病毒。

洪泰和說，近年在政府、醫界的努力下，每年秋冬願意接種的孕婦比例已經愈來愈高，甚至願意自費接種4價疫苗，但今年因傳出流感疫苗變色、異物事件，過去一個多月接種率又明顯往下掉，呼籲政府事發第一時間應儘速澄清，才能讓孕婦安心接種。（編輯：李亨山）1071218