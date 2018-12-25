台灣首例通報 女在中國打美容針疑肉毒桿菌中毒

衛生福利部疾病管制署25日公布全台首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例。一名40餘歲女性在中國施打美容針4天後開始吞嚥困難、視力模糊、呼吸費力，推測原因可能是針劑來源不明或施打量太多。中央社記者陳偉婷攝 107年12月25日

（中央社記者陳偉婷台北25日電）一名40餘歲女性在中國打美容針疑似引發肉毒桿菌中毒，為台灣首起通報個案。她施打4天後開始吞嚥困難、視力模糊、呼吸費力。推測原因可能是針劑來源不明或施打量太多。

衛生福利部疾病管制署今天公布全台首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例。個案為住在北部的40餘歲女性，她因出現吞嚥困難、視力模糊、呼吸費力等症狀多次就醫，後來她上網搜尋，想到她症狀出現前數日曾在中國非醫療機構的美容中心施打不明成分的肉毒桿菌美容針，經醫師評估通報疑似中毒並採檢。

不過，因個案通報採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過3週，檢驗結果為陰性，但依其症狀及流行病學資料研判，應屬極可能病例。

肉毒桿菌中毒傳染途徑可分為食因型（又稱傳統型），是食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成，大部分的肉毒桿菌中毒屬此類。腸道型常發生於腸內免疫系統缺損或腸道菌叢未健全的人，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起。

另有創傷型，傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關。醫源性則是注射肉毒桿菌毒素，如醫學美容等人為因素導致的中毒。

醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

根據國外文獻和新聞稿指出，香港2016年5月接獲首例疑似在注射後發生肉毒桿菌中毒的個案通報，截至2018年11月累積17例通報疑似個案，其中11例曾到中國接受注射。

另中國一篇文獻彙整2009年4月至2013年6月共有86例醫源性肉毒桿菌中毒個案，為現有文獻中累積個案數最多者。埃及於2017年6至7月期間發生9人因注射未經許可的肉毒桿菌毒素仿冒品之後出現中毒現象。

疾管署副署長莊人祥表示，民眾如果在台灣合法的專業醫療機構、選擇有藥證、來源可信的針劑，施打肉毒桿菌是安全的。會發生中毒事件多跟藥劑來源不明、施打場所的可信度及施打量過多有關。

防疫醫師林詠青說，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應瞭解相關醫療資訊，如確認該機構為立案登記醫療院所、肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記的醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理、主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊。

如出現疑似肉毒桿菌中毒症狀，須及時前往醫療院所診治。醫師除採取相關治療措施外，應進行法定傳染病通報。（編輯：管中維）1071225