子宮內膜異位症會遺傳 家族9姊妹全中

（中央社記者張茗喧台北9日電）女性注意，吃冰、喝豆漿不會導致子宮內膜異位症，遺傳才會。一名29歲女子長期飽受經痛困擾，有次家族聚會聊到才發現家族9姊妹都有此困擾，相約檢查全部罹患子宮內膜異位症。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民今天受訪時表示，女性對於子宮內膜異位症有許多迷思，認為吃冰、喝豆漿會增加風險，其實全是無稽之談，子宮內膜異位症最直接因素就是遺傳，一旦家族中有人罹患子宮內膜異位症，其他女性發生的機率就會倍增。

劉偉民說，婦女得到子宮內膜異位的機率約為10%，其中3成會在治療後復發，其中有1至2%的人會轉為癌症；研究顯示，卵巢癌患者中，同時罹患子宮內膜異位症的比例高達25%。

台灣婦科醫學會理事長、台北榮民總醫院婦女醫學部主任王鵬惠解釋，子宮內膜異位症其實就是子宮內膜在不正常的部位生長，原因在於每月的月經來潮時，部分經血會逆倒流至腹腔內，導致子宮內膜細胞在腹膜上生長，引發慢性發炎；若經血跑到卵巢，則稱為巧克力囊腫。

王鵬惠說，治療子宮內膜異位症時，必須考量患者未來是否有生育需求，大多會以藥物治療，改善疼痛、抑制疾病來保留卵巢功能，但若是藥物治療無法改善、疼痛非常嚴重或病灶過大則須接受手術治療。

他強調，除非女性進入更年期，否則只要有荷爾蒙分泌，子宮內膜異位症就有機會復發，術後5年內復發率高達50%以上，不僅需再受手術之苦，也可能因重複手術導致卵巢受損，甚至出現早發性停經等問題。

王鵬惠指出，過去臨床常以停經針劑藥物或非類固醇消炎止痛藥來改善症狀，但可能導致熱潮紅、胃潰瘍等副作用，導致患者長期使用意願低，所幸健保日前已開始給付新型口服黃體素，可降低副作用及復發機率。

劉偉民提醒，子宮內膜異位症是一種進行性的疾病，若輕忽症狀沒有及早治療，病情只會愈來愈嚴重，治療也將變得困難，建議有家族史的民眾或是出現經痛、性交疼痛、經期腹瀉等症狀者，應儘速就醫檢查，避免惡化成癌症。（編輯：卞金峰）1080109