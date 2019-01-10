法國調漲菸價 銷量年減一成

法國政府近年分段調漲菸品價格，目標是漲到每包菸售價約新台幣360元，這項以價制量的措施似乎奏效，2018年菸品銷售量比前一年劇減9.32%。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年1月10日

（中央社記者曾依璇巴黎10日專電）法國政府近年分段調漲菸品價格，目標是漲到每包菸售價約新台幣360元，這項以價格抑制抽菸的措施似乎奏效，2018年菸品銷售量比前一年減少9.32%。

「世界報」（Le Monde）報導，菸品供應商Logista France的數據顯示，去年供應給法國零售商的菸約402億根，比2017年的443億根減少9.32%；而2017年的銷售量比2016年減少1.48%，也就是去年銷量的減幅是前一年的6倍。

法國新聞電台（franceinfo）分析，菸品銷量劇減的原因是2018年3月起每包菸價格漲了一歐元（約新台幣36元），目前一包20根的菸售價約8歐元（約新台幣284元），許多人乾脆戒菸。雖然戒菸的原因很多，但價格是一項主要因素，畢竟一天抽一包菸，一個月就要花240歐元。

法國約有3成人口抽菸，在歐洲國家之中比例偏高，每年約7萬5000人死於與抽菸有關的疾病，公共衛生支出負擔沉重，政府因此積極推動抑制抽菸人口增加的措施。

這些措施包括強制菸盒採用素面包裝、加大菸盒上的警語及警示圖片面積，並補助使用尼古丁替代品，醫師開出的戒菸療法處方2018年3月到9月間明顯增加，顯示政府鼓勵減少抽菸的公衛政策有效。

提高菸價是總統馬克宏（Emmanuel Macron）的競選承諾之一，他自2017年5月上任以來，政府數度漸進式調漲菸品價格，今年也預計調漲兩次，目標是於2020年漲到每包菸10歐元。

此外，政府也有打擊走私菸品的計畫，估計菸品銷售量中有4%到5%是走私貨，實際上可能更多；不過，還有一個問題是菸品價格調漲也可能讓抽電子菸的人增加。（編輯：郭中翰）1080110