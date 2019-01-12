靠中藥救逾百童 澎湖70年中藥房剩他苦撐

搶救中藥房專題2（中央社記者張茗喧台北12日電）老師傅陳金生70年前在澎湖開設金生堂藥舖，靠中藥救活上百名孩子，人潮絡繹不絕，如今鐫刻的招牌依然清晰，卻只剩年近60歲的兒子獨守老藥舖，感嘆哪天他不在了，店也就沒了。

位於馬公市最南端山水里一處三合院的「金生堂藥舖」，是1890年以硓古石材搭建而成，1947年由陳金生創立「金生堂藥舖」，守護山水里居民健康超過數十個春秋，也見證澎湖中藥房的百年興衰，如今由小兒子陳八龍接手。

陳金生1916年生於澎湖，13歲時赴台南向開立中藥房的叔叔學習書寫，一心想傳承中藥技藝的叔叔，索性將陳金生視為徒弟，告訴他若要學寫字、一定要先學習藥方，從認識藥材學起，漸漸學出興趣。

陳八龍告訴中央社記者，那時身為中藥房學徒可不輕鬆，早年沒有機器，磨藥粉都得靠人力，先把藥材放進像船一樣的「藥船」裡，再用雙腳用力推動石造的碾輪，沒磨好就是一頓打，熬了10多年終於出師，重返澎湖。

陳金生回到澎湖後並沒有馬上開設中藥房，而是好一陣子在打魚，直到有一年天狗熱（即登革熱）突然在澎湖引發大流行，大批村民染病卻無醫師可治，陳金生替村民看診開立藥方，許多人的病就此好轉，「金生堂藥舖」就此誕生。

陳八龍回憶，在以前醫療不普及的年代，澎湖的醫療資源更是貧瘠，因此父親不只賣中藥也替居民看病，救活上百名孩子，在鄰里間可是「響噹噹的人物」，大家都很尊敬他，每天早上一開門，看診、抓藥的人從三合院最深處一路排到門外。

半夜孩子身體不適，許多父母不知上哪找醫生，也會到藥舖敲門，父親總是二話不說、騎著腳踏車就出去看病，幫忙抓個筋、開個藥，讓孩子好睡，也讓父母放心，即便家境貧困付不出看病錢也不介意，因此不時有患者上門送來剛捕撈到的漁獲表達謝意。

陳八龍笑說，有一次哥哥和鄰居孩子打架，對方的長輩得知是金生堂藥舖家的孩子，帶著孩子到家中向父親賠不是，並訓斥孩子「你今天能站這裡，都是有他們家的爸爸」，村民對陳金生的尊敬可見一斑。

父執輩傳下來的治病秘方也令他印象深刻，記得以前有患者扁桃腺發炎，「用藥粉一吹就不腫了」，又或是有孩子的舌頭下面又長了小舌頭，只要將特定的藥粉敷上，小舌頭就會漸漸不見，這些秘方他至今仍留著，卻已無用武之地。

老房子即便歷經百年風霜，鐫刻在門楣上的「金生堂藥舖」仍清晰可見，陳八龍語帶驕傲地說，「這種刻在牆上的中藥房招牌，整個澎湖大概找不到了」，大門兩旁刻著叔父親筆提的對聯，寫著「金橘井中宛然妙藥，生林杏內無異靈丹」，彷彿能見到往日榮景。

店裡的木頭長椅、原木打造的百草櫃，處處透露著歲月的痕跡，陳八龍說，這些用具從中藥房創立至今從未換過，「以前還有古董商看上這百草櫃，要用新的跟我換，我都不要」。

說到這裡，陳八龍嘆了口氣說，現在看病太方便了，會吃中藥的人愈來愈少，政府也沒有作為、放任中藥沒落凋零，只會三不五時來檢查有沒有賣禁藥，曾經人潮絡繹不絕的百年老厝，「現在3天沒有一個人」。

以前父親可以靠著開中藥房養活一家8個孩子，如今一個月連5000元都賺不到，別說是養家了，連養活自己都難，「怎麼敢叫兒女留下來接班」。

年屆60歲的陳八龍說，他從小就在家裡跟著爸爸學中藥，從未離開這個家，習慣了中藥房的味道，也懷念父親冬天燉的藥膳湯，他之所以撐著這家店，只是不願意父親的招牌在他這一代消失，但也擔心「哪天要是我不在了，這家店也就沒了」。（編輯：陳清芳）1080112