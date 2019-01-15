想到春節返鄉就憂鬱 醫師教調適妙招

過年團聚，親友疲勞轟炸的問話、家人間的衝突，常讓人理智線斷裂，甚至一想到就出現憂鬱症狀。書田診所精神科主任醫師施佳佐（右）建議可以預先做好準備及規劃，減少與家人衝突的機會。中央社記者張茗喧攝 108年1月15日

（中央社記者張茗喧台北15日電）過年團聚，親友疲勞轟炸的問話、家人間的衝突，常讓人理智線斷裂，甚至一想到就出現憂鬱症狀。醫師建議提早規劃，像是學習放鬆技巧、縮短在家時間或是安排全家旅遊等來調適。

書田診所精神科主任醫師施佳佐今天在記者會中表示，春節連續假期原本是可以好好放鬆、和家人團聚的悠閒時光，但對於有家庭關係困擾、憂鬱症的患者而言，反而可能加重憂鬱症狀。

施佳佐指出，近日曾收治一名32歲單身女性，原生家庭在南部，獨自一人在台北工作，數月前和男友分手、養了多年的貓咪又過世，出現憂鬱、恐慌、失眠等症狀，確診為憂鬱症。

患者經治療，狀況已漸趨穩定，直到最近病情卻突然加重，一問之下才得知患者父母已年邁，父親失智且有嚴重行為問題，母親照顧疲乏，多次要求她返家同住共同照顧，使她十分恐懼，眼看春節假期將近，尤其害怕回家後和家人的互動，出現過度換氣及恐慌等症狀。

施佳佐說，情緒低落、缺乏興趣、睡眠不佳、食慾改變、動作遲緩、疲倦、自責、自殺的意念、注意力難以集中等，都是憂鬱症者常見症狀，一般來說可以透過心理、藥物治療改善，但若遇上壓力或突發事件衝擊，恐引起惡化。

民眾若開始出現焦慮症狀，不妨上網做壓力檢測量表（台灣人憂鬱量表），分數超標即建議就醫，透過諮商釐清壓力源，尋找更合適的應對方式，並且學習自我放鬆技巧，例如深呼吸、運動等都有助情緒緩和。

此外，面對即將到來的連假，也可以提早安排規劃，像是只回家吃年夜飯或只短暫待幾天，當超過自己負荷程度，或彼此開始討論過度敏感話題而引發衝突，就以工作及學業為由提前離開。

如果還是容易和家人引發衝突，施佳佐則建議找朋友到家裡一同過年，當家中有外人時，家人間較不會放縱負面情緒，或是到朋友家過年，選擇串門子去感受友人間溫暖。

若經濟能力許可，全家一同出國轉移衝突注意力，轉至正向旅遊經驗，或安排工作努力賺錢都是很好選擇。

施佳佐也提醒，面對躲不掉的連假，可以預先做好準備及規劃，減少與家人衝突的機會，如有醫療問題、身心調適障礙或關係互動困擾，可盡早回診與醫師討論，尋求諮詢及醫療協助。（編輯：張芷瑄）1080115