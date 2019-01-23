守護孕婦 每縣市至少一家周產期照護中心

衛生福利部將推周產期照護網絡，各縣市至少一家重點醫院設周產期照護中心，也要做開放醫院，讓當地的婦產科診所可利用醫院設備。孕媽咪可以到診所產檢，但如果診所人力、設備不夠，在即將生產時可到重點醫院掛急診，產檢醫師也會到醫院協助接生。（恆春基督教醫院院長陳志成提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月23日

醫路守護重症病童高危孕婦3（中央社記者陳偉婷台北23日電）台灣少子化嚴重，產科醫生年齡老化。衛福部將推「周產期照護網絡」，每縣市至少一家重點醫院提供周產期照護中心，照顧高危險妊娠孕婦，並設開放醫院，讓開業產科醫有更多資源。

根據衛生福利部醫事司統計，台灣婦產科醫師平均年齡在2016年攀升至54.83歲高點，2017年稍微降至52.96歲，但仍高於內科醫師的48.52歲、外科的48.27歲、兒科的48.39歲、急診科的42.2歲。

醫事司長石崇良接受中央社記者採訪時表示，台灣目前面臨少子化，107年全台約僅18萬名新生兒，以台東來說，一年不超過1500名新生兒，意即每個月才100多名，需求少，鮮少產科醫師願投注偏鄉。

但偏鄉仍可能遇到高危險妊娠、新生兒有重大疾病狀況，政府要設法提供完善照顧網絡，周產期照護網絡或許可解決問題。

石崇良說，這個網絡包含基層及地區醫院，提供產檢、接生、新生兒照護服務；每個縣市又都會設至少一家的重點醫院，提供高危險妊娠照護及新生兒照護和轉送。當產檢時發現問題過於棘手，也可後送到核心醫院，提供新生兒重症、罕病等照護。在偏遠地區，也會建立高風險家庭、高危險妊娠產婦的支持系統。

各縣市的重點醫院除設周產期照護中心，也要做開放醫院，讓當地的婦產科診所可利用醫院設備。孕媽咪可以到診所產檢，但如果診所人力、設備不夠，在即將生產時可到重點醫院掛急診，產檢醫師也會到醫院協助接生。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照受訪時表示，台灣產科醫師年齡偏高，且令人憂心的是，現在婦產科住院醫師中有7成是女性，進入業界後願意從事產科的機率相對低。

他說，因為產科考驗體力、可能要24小時待命接生，且女性有家庭後可能以家庭為重。近年各大醫院婦產科住院醫師招收率都滿招，但培訓獨當一面的產科醫師仍要幾年時間。

衛福部祭出開放醫院當人力缺口解方；黃閔照說，開放醫院的概念很好，方向也正確，也有助推動分級醫療，只是初期推動難度高。

黃閔照表示，現行開放醫院就能做，但問題在健保的給付對象是醫院，基層醫師到醫院接生，「通常醫院給的錢不高」，降低醫師意願。過去台東也想做產科開放醫院，但開業醫師興趣缺缺。

對醫院端來說也缺誘因，黃閔照說，醫院本身人力足夠，卻要開放診所醫師使用設備，也不確定醫師能力，萬一發生醫療糾紛也很麻煩，寧願保守處理。

黃閔照表示，婦產科醫學會持續建議政府應推動生育管理制度，因每個孕婦都領有媽媽手冊，可設生育個案管理師制度，從孕期的產檢到生產及新生兒照護都有專業人員陪伴協助，也可及早發現問題，減少高危險妊娠、生產事故的風險。

黃閔照舉例，如一名住在新竹縣山區的孕婦，透過生育個管師追蹤，可了解產檢狀況，當懷孕38週時，就可給予補助及早下山待產或催生，「不要生在山上沒有醫療資源的地方」。若要做開放醫院，政府應有足夠的誘因。（編輯：陳清芳）1080123