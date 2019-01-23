環團籲韓國瑜 不再展延興達燃煤許可

部分環保團體23日在立法院召開記者會，呼籲停發興達電廠生煤許可。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左）說，「我們要求興達電廠3、4號機組要即時除役」；與會的國民黨立委陳宜民（右）也呼籲高雄市長韓國瑜，燃煤電廠盡量少用，盡快除役，不予展延興達燃煤許可。中央社記者范正祥攝 108年1月23日

（中央社記者范正祥台北23日電）台灣健康空氣行動聯盟和南部反空污大聯盟今天在立法院召開記者會表示，2月4日興達電廠要換照了，呼籲高雄市長韓國瑜展現整治空污的魄力，不予展延興達燃煤許可。

南部反空污大聯盟發言人李建誠以「韓國瑜首份空污考卷」形容高雄市政府將如何准駁興達電廠生煤許可是否展延一事。李建誠認為，高雄市民形同「空污難民」，呼籲韓國瑜「趕緊出拳」不予展延興達燃煤許可，還給高雄人乾淨空氣。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，燃煤電廠老舊且污染大，「老朽電廠應立即除役」，大幅減少燃煤空污，「我們要求興達電廠3、4號機組要即時除役」。

與會的國民黨立法委員陳宜民表示，高雄鄉親期待空氣品質改善，但是新市長上任後空氣品質一樣糟糕。興達電廠執照2月4日到期，希望韓國瑜展現魄力，燃煤電廠盡量少用，盡快除役，「希望韓市長能硬起來」，不發興達電廠執照。

另外，國民黨立委黃昭順也指出，高雄的空氣品質非常不好，興達電廠3、4號機組執照2日4日到期，「韓國瑜要大破大立」，不然高雄民眾無法呼吸新鮮空氣。

時代力量立委徐永明表示，全民期待空氣品質改善，整體能源政策要講清楚。2月15日立法院新會期開議總質詢，時代力量黨團非常關心核四何去何從，核一、核二是否延役，哪些燃煤機組要關閉，以及彰化離岸風電爭議，「政府要講清楚」。

記者會上，台灣健康空氣行動聯盟也對環境保護署日前公布2018年PM2.5監測數據不以為然，質疑相關數據並未反映真實情況，認為空氣品質改善還沒有達標。(編輯：王永志）1080123