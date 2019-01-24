僵直性脊椎炎早期確診難 三總靠MRI揪發炎源頭

過去僵直性脊椎炎想早期確診有難度，不過三總團隊近10年來研究發現，只要利用核磁共振成像（MRI），就能找出薦腸關節是否被破壞、發炎，搭配患者症狀及X光畫面，至少可增加2到3成確診機會，讓患者及早確診、治療，避免惡化成脊椎沾黏、難以行走。中央社記者張茗喧攝 108年1月24日

（中央社記者張茗喧台北24日電）僵直性脊椎炎過去只能靠X光檢查，看脊椎關節是否有一定程度發炎、受損，早期確診有難度。三總研究發現，這類患者通常都從「薦腸關節」開始發炎，可望利用MRI檢查及早確診。

三軍總醫院風濕免疫過敏科醫師盧俊吉今天在記者會中表示，僵直性脊椎炎是一種慢性脊椎發炎，好發於45歲以下男性，男女比約9：1，發生原因和免疫系統異常、遺傳有關，僵直性脊椎炎患者通常從脊椎尾端、接近骨盆「薦腸關節」開始發炎。

盧俊吉說，過去診斷僵直性脊椎炎主要是透過X光，檢查是否有一定程度的關節發炎及受損，搭配是否有相關症狀來確診；但臨床上很多早期發病的患者，明明背部疼痛，卻因無法透過X光察覺輕微的脊椎水腫，增加確診難度。

三總團隊近10年來研究發現，只要利用核磁共振成像（MRI），就能找出薦腸關節是否被破壞、發炎，搭配患者的症狀及X光畫面，至少可增加2到3成確診機會，讓患者及早確診、治療，避免惡化成脊椎沾黏、難以行走，演變成「鐘樓怪人」的局面。

盧俊吉說，除了加入MRI作為診斷工具，目前也著手研究僵直性脊椎炎是否與腸道菌叢不平衡有關，盼找出血液、糞便的診斷工具，造福更多患者。

盧俊吉也呼籲，僵直性脊椎炎患者常見有2大症狀，包括早上睡醒後下背僵硬、疼痛、活動受限，少數會影響到胸椎導致胸口疼痛，嚴重甚至可能造成呼吸困難；部分僵直性脊椎炎患者也可能合併眼睛虹膜炎、皮膚乾癬及發炎性大腸性疾病等相關併發症，民眾如出現相關症狀應提高警覺。（編輯：李錫璋）1080124