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台糖力行節能減碳 100招愛護地球

最新更新：2019/01/25 13:11
台糖與聯經出版社聯手出版「DRAWDOWN 反轉地球暖化100招」，前環保署長李應元（右4）、台糖董事長黃育徵（右5）等人均出席新書發表會，號召民眾從生活做起，實踐節能節碳。中央社記者蔡芃敏攝 108年1月25日
台糖與聯經出版社聯手出版「DRAWDOWN 反轉地球暖化100招」，前環保署長李應元（右4）、台糖董事長黃育徵（右5）等人均出席新書發表會，號召民眾從生活做起，實踐節能節碳。中央社記者蔡芃敏攝 108年1月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）全球暖化問題嚴重，台糖與聯經共同出書，提出100種方案，號召全民從日常生活實踐節能減碳。台糖表示，已改用LED燈具，一年減少130萬度電。

台糖與聯經出版社聯手出版「DRAWDOWN 反轉地球暖化100招」，前環保署長李應元、台糖董事長黃育徵等人均出席新書發表會，號召民眾從生活做起，實踐節能節碳。

這本書特別選用環保再生紙印刷，希望讀者在閱讀同時，記得友善環境的重要性。

台糖表示，這100招包括減少食物浪費、多吃蔬果、選用電動汽車和搭乘大眾運輸工具等，簡單的小動作，就可為減緩地球暖化盡一點心力。

黃育徵致詞時表示，目前經濟模式出了問題，民間企業將利潤效益私有化，但是成本、風險卻公有化。

他指出，必須改變經濟模式，循環經濟是必走之路，需要有結構性改變。

他也說到，台糖積極推動循環經濟，雖然效益要經過長時間才會有成果。不過，這也是需要立即推動的原因。

台糖指出，現在台糖改為LED燈照明，預估每年省下130萬度電、減少38萬公斤碳排放。

台糖也積極造林，至今已經種植1200萬棵樹，面積達120萬公頃，相當約463座大安森林公園。（編輯：鄭雪文）1080125

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