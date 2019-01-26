麥寮空氣品質紫爆 環保局噴三仙膠防揚塵

雲林麥寮26日下午空氣品質達紫爆等級，縣環保局啟動應變作為，出動車輛到麥寮出海口噴灑「三仙膠」固砂。環保局表示，「三仙膠」是一種化學穩定劑，可以固砂、抑制揚塵。（雲林縣環保局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月26日

（中央社記者江俊亮雲林縣26日電）大陸冷氣團南下，雲林麥寮揚塵嚴重，空氣品質達紫爆等級，環保署已發出國家級警報。縣府環保局也出動洗街車、消防車灑水，並在濁水溪出海口低灘地噴灑三仙膠固砂防揚塵。

雲林縣環保局空氣噪音管理科長廖崇圜接受中央社訪問時表示，根據環保署空氣品質監測網顯示，今天下午2時，麥寮測站空氣品質指標已達紫爆等級，由環保署首度發出國家級警報，提醒測站周圍20公里居民特別注意。

由於下午風力增強，麥寮地區空氣品質對所有族群非常不健康，因此環保局立即召開防災應變會議，除了啟動相關應變作為外，下午2時也臨時協調雲林縣消防局，在不妨礙救災勤務情況下，出動2車次消防車至麥寮、1車次消防車至崙背灑水防揚塵。

廖崇圜指出，環保局也出動車輛，在麥寮出海口噴灑「三仙膠」固砂。他說，「三仙膠」是一種化學穩定劑，可以固砂、防制揚塵。

此外，環保局也出動4輛洗街車，加強濁水溪沿岸鄉鎮街道清洗、防止揚塵，預估4車次約可執行清洗260公里街道。

廖崇圜表示，環保局也啟動濁水溪出海口簡易灑水系統，同時通知麥寮鄉公所加強營建工地灑水作業。

由於大陸冷氣團前緣南下，風速大，廖崇圜特別呼籲民眾儘量減少外出，在家裡應緊閉門窗，以免沙塵跑到家裡，造成老人、小孩呼吸系統疾病。（編輯：吳協昌）1080126