南韓口蹄疫危機級別 提升到警戒

（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）南韓農林畜產食品部30日將口蹄疫危機警報級別從原來的「關注」提升到「警戒」，連升兩個級別。警報級別從低到高依次為關注、注意、警戒、嚴重。

南韓「東亞日報」今天在社會版指出，南韓農林畜產食品部採取這一措施，是因為在京畿道安城市接連兩天出現口蹄疫確診病例，加上春節在即，擔心出現新的病例和擴散現象。

29日接到疑似報告的京畿道安城市陽城面地區韓牛農家的口蹄疫確診為O型口蹄疫。這個口蹄疫類型與28日確診的金光面地區奶牛農場的口蹄疫相同，O型口蹄疫的傳播速度比A型口蹄疫要快。

農林畜產檢疫本部的流行病學調查結果顯示，這次口蹄疫是透過畜產車輛在農場間傳播的。

隨著危機警報級別進入「警戒」級別，農林畜產食品部將部門內運營的「口蹄疫防疫對策狀況室」改為「口蹄疫防疫對策本部」。另外，不僅是京畿道，南韓全國的所有市、道（省）都將成立以機關首長為本部長的防疫對策本部。

農林畜產食品部對確診為口蹄疫的韓牛農家和農場主家屬經營的農場等4處農場進行預防性屠殺掩埋，並對半徑500公尺以內的14處偶蹄類農場進行精密檢查。

另外，計劃到今天，以京畿道、忠清南道、忠清北道、世宗市、大田市的牛豬農場為對象，完成緊急疫苗接種。農林畜產食品部相關人士表示，全國畜產農場要克制聚會。考慮到防疫情況，必要時可以關閉市道家畜市場。（編輯：陳永昌）1080131