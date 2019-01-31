研究：年長者用視訊溝通有助心理健康

（中央社記者陳偉婷台北31日電）年長者愛用視訊溝通可能有助心理健康。一項研究發現，使用視訊通話系統，如Skype、Facetime的年長者，出現憂鬱症狀的機率是未使用任何通訊系統者的一半。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，這項研究發表於「美國老人精神醫學期刊」，由美國奧勒岡健康與科技大學團隊進行。研究對象為1424名美國年長者，平均年齡64.8歲。

研究結果顯示，使用像電子郵件、即時訊息及社群媒體平台，如臉書（Facebook）的受訪者，與未使用任何通訊系統的年長者相比，憂鬱症狀上呈現相同比例。進一步調整其他可能影響的因素（本身有憂鬱症傾向及教育水平），發現使用視訊通話系統出現憂鬱症狀的機率約是未使用者的一半。

台北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任蔡佳芬說，這份研究呼應2個重點，第一，「社交參與」會促進憂鬱指數下降；第二，「孤獨」會增進老年人憂鬱的發生，如何減少孤獨，增進人際互動是預防憂鬱的重要課題。

蔡佳芬說，台灣早期開始提供社區送餐服務，對年長者而言不僅三餐受到照料，而是有人開始關心他，願意陪伴一起聊天，就能有效改善憂鬱情緒。

隨科技進步，與人互動方式也多元化，蔡佳芬建議，無論因工作或學業等而離開原生家庭的民眾，不妨用視訊通話與家中的長輩聯繫，不僅聆聽到聲音也看到肢體語言，與打電話、傳簡訊相比，更有真實感，同時也能感受到情感上的交流。

蔡佳芬也提醒，並非單使用或觀看就能減少憂鬱，而是要有「交流」，與他人互動才能有效避免憂鬱的發生。

葉雅馨表示，家有年長者，可協助他們學習新的通訊方式，只是需依他們的年齡用不同的方式教導，年齡愈大者，考量反應及記憶，學習可能需要多一點耐心。（編輯：管中維）1080131