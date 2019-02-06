大樂透初二頭獎摃龜 獎金上看1.4億

（中央社記者陳俊華台北6日電）大樂透大年初二開獎，頭獎無人中獎，貳獎有8注中獎，每人各得獎金新台幣159萬8092元；至於今天頭獎獎金6979萬元累積到下一期，大年初三預估頭獎上看1.4億元。

今晚開獎的第108015期大樂透，中獎號碼為17、23、28、29、32、39，特別號12，頭獎未開出。

大樂透今天加開的春節大紅包，獎號從小到大依序為9、13、21、23、26、32、38、42和49，本期共開出28組，其中22組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得百萬元獎金；有5組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元；另有一組為3注均分，每人分得33萬3333元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」再度進榜，包含今天在內，今年春節開獎5期已開出3注春節大紅包；曾於民國104年開出史上第二高28.7億元威力彩頭獎的台北市士林區「飛來發彩券行」，今天晚上也開出100萬元大紅包，也是第4屆以來開出的第7注春節大紅包。

另外，高雄市阿蓮區「金蓮華彩券行」和台南市新化區「雨生財彩券行」都在今天開出今年的第2注春節大紅包獎項；位於台中市北屯區「幸運商行」第4屆以來的春節大紅包中獎注數也已達4次。

大樂透今年的春節大紅包加碼活動，一共要送出360組100萬元，自2月1日活動開跑，累計已送出182組，超過總獎項數的一半，尚餘178組待送出。（編輯：張良知）1080206