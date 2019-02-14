強化就托防護網 中市設托嬰中心立案輔導會議

（中央社記者郝雪卿台中14日電）為強化托嬰環境，台中市政府社會局今天表示，市府成立托嬰中心立案輔導會議，經由專業團隊嚴格審查，確保托嬰中心立案資格，並透過訪視輔導、非預警稽查等保障就托權益。

近來全國虐童事件頻傳，引起社會高度關切，台中市社會局長李允傑表示，市府採取「兒虐零容忍」立場，持續強化預防機制，加強托育服務管理，如查獲兒虐等不當照顧情事，將依法嚴懲究辦，絕不寬貸。

李允傑指出，台中自106年起首創托嬰中心立案輔導會議，透過專家學者及建管、消防、衛生單位組成團隊審查，並經過書面審查及現地會勘通過後，托嬰中心才能取得立案，保母取得托育服務資格也須經過書面及環境檢查。

李允傑表示，托嬰中心及保母執行業務期間，托育人員每年至少須接受18小時在職訓練，以提升專業照顧知能，並有情緒舒壓課程，協助托育人員減緩身心壓力，對幼兒的行為能有更多元認識。另社會局也委託專業團隊辦理托嬰中心訪視輔導，並補助托嬰中心裝設監視器與安全設備強化收托服務品質。

市府指出，社會局、建管及消防單位也會進行非預警聯合稽查，一經查獲有違規事項，最重可處分30萬元罰鍰，並得廢止托嬰中心設立許可或保母居家式托育服務登記，如有不適任人員，社會局並依法列管，阻卻其再任職其他托育相關工作，確保兒童權益。（編輯：黃世雅）1080214