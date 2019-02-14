翁章梁：新港洋桔梗銷日供不應求 進軍國際模範

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）今天是西洋情人節，嘉義縣長翁章梁挑選花語「真誠的愛」洋桔梗送給夫人，他表示，新港洋桔梗在日本市場一枝獨秀，冬季外銷供不應求，為嘉義農業進軍國際市場的模範。

翁章梁說，新港洋桔梗是全國第一個取得國際認證的花卉產銷班，不但是傳統農業轉型精緻農業的優質範例，也在地方觀光、宗教與文化發展扮演重要的角色。

翁章梁昨天下午走訪新港鄉洋桔梗花田，關切花卉產業現況，並前往溪北農會供銷部了解集貨場分級、保鮮處理與運輸作業情形。他還下田親自採摘、挑選、剪枝、裝束，送給夫人劉莉英，作為西洋情人節禮物。

翁章梁關切花卉市場、價格與栽種技術問題，尤其新港洋桔梗在日本市場一枝獨秀，冬季外銷供不應求，他認為農業單位積極輔導、技術精進及花農的自我成長與學習，都是優質產業不可或缺的條件。

嘉義縣農業處表示，新港洋桔梗產業栽植面積16公頃，占全國總面積30％，目前有2個花卉產銷班，單一產銷班年產值新台幣1500萬元以上。台灣每年銷往日本洋桔梗數量320萬株，新港就占80萬株。

農業處指出，新港鄉所栽種的洋桔梗品種與品質優異，加上技術精良，管理企業化，深獲日本消費市場喜愛，這不但是新港產業的驕傲，更是農業進軍國際市場的模範。

另外，新港奉天宮媽祖信眾多，近年來拜媽祖的信徒不約而同都選用洋桔梗獻花，也讓洋桔梗多了「媽祖花」美名。（編輯：黃世雅）1080214