大樂透百萬大紅包最後一天 仍有4400萬元可分

（中央社記者韓婷婷台北15日電）大樂透農曆春節加開的「春節大紅包」新台幣100萬元獎項今天將開出最後一期，由於還有44組獎項的額度，以近期投注額估算，今天中獎的彩迷可望抱回200萬元以上的獎金。

台灣彩券今年推出的「春節大紅包」共有360組百萬元大獎，截至12日止，已開出316組，尚餘44組，由於今天已是最後一期開獎，將由中獎的所有組數均分，以近期大樂透單期銷售約2億元的水準估計，今天開出的組數很可能不到22組，也就是說，若單組只有一注獨得，這個大紅包可能達200萬元。

根據台彩統計，自2月1日至2月12日，春節大紅包共開出316組、376注中獎，其中79%採電腦選號，且有11%的中獎彩券採包牌投注，還有一張7連碰的彩券7個號碼全中，抱回650萬元獎金。

統計顯示，雙北市仍是這次春節大紅包的福地，中獎注數皆超過50注，相當於每4張中得大紅包的彩券就有一張來自於雙北市；台中市、高雄市中獎注數都超過40注，且大紅包開出城市遍地開花，即使是離島的澎湖今年也開出2注，僅金門、馬祖、蘭嶼摃龜。（編輯：李信寬）1080215