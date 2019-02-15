巴西確認史上第2例 西尼羅熱致死率一成

（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西衛生部今天指出，巴西證實發生第2例西尼羅熱。這個病例於2017年通報，今年1月獲得結論性報告。西尼羅熱約1%感染者會有神經併發症，致死率約10%。

西尼羅熱（West Nile Fever）和登革熱、茲卡（Zika virus）和屈公熱（Chikungunya fever）一樣，主要都是經過病媒蚊叮咬傳染導致發燒的疾病。

目前還沒有治療輕度和中度西尼羅熱病例的方法，患者只能休息和補充水分。嚴重情況下，可能需將病患送至加護病房密集監測。

約20%感染者有發燒症狀，其他症狀類似登革熱，包括頭痛、倦怠、關節痛、肌肉痛、嘔吐或腹瀉等腸胃不適，有時也會有淋巴腺腫大及軀幹皮疹。約1%感染者會有神經併發症，致死率約10%。

巴西首例西尼羅熱於2014年發現，一位農民感染後雙腳失去行動能力。

近期發現的這個第2起案例，患者出現神經併發症。雖然在2017年通報，今年1月確認。

根據巴西衛生部，2例西尼羅熱都在彼奧州（Piauí）發現，顯示這個地區加強監測和研究這個疾病的重要性。

2018年，全世界有逾1500人感染西尼羅熱，在歐洲造成115人死亡，單是義大利就有35人因感染病毒死亡。

巴西衛生部表示，巴西確認的新病例與這些國際紀錄無關，因為通報時間在歐洲國家爆發疫情的前一年。（編輯：陳惠珍）1080215