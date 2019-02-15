日大阪麻疹疫情升溫 出遊應接種疫苗

（中央社東京15日綜合外電報導）日本大阪府今年截至10日止共有46人感染麻疹，已超過去年一整年感染人數15人的3倍之多，大阪府呼籲民眾接種疫苗做好預防工作，國人有意前往大阪旅遊應多加留意。

日本放送協會（NHK）報導，日本國立傳染病研究所表示，根據全日本醫療機構到3日為止的報告，今年的麻疹病患數合計已有148人。以發生地區來看，三重縣的49人最多、大阪府43人次之；愛知縣有14人、東京都有10人。

一名日本女性曾在6日出現發燒症狀，之後在8日搭乘日本時間中午11時56分從新大阪站出發的東海道新幹線，並在同日下午2時30分抵達東京站；10日再搭乘晚間6時的東海道新幹線，從東京站前往新大阪站，並於晚間8時33分抵達。

大阪府表示，這名40多歲女性12日前往醫療機構接受診治，13日確認感染麻疹。

感染麻疹者會出現高燒及全身出紅疹等症狀，最嚴重的情況可能致死；麻疹經由空氣傳染，具有相當強的傳染力。

大阪府表示，這名40多歲女性可能跟許多人有所接觸，如果曾跟這名女性搭乘同班新幹線的乘客，且在3週內出現疑似麻疹症狀時，應先跟醫療機構聯繫，並盡速就醫。

除了新幹線，位於大阪的摩天大樓阿倍野Harukas內的近鐵百貨公司，3日到10日間已有9名工作人員感染麻疹，另外還有6名客人也確診感染。

如果最近曾造訪阿倍野Harukas內這間百貨公司的人，在3週內出現疑似麻疹症狀時，應先跟醫療機構聯繫，並盡速就醫。

大阪府擔心未來感染人數還會增加，呼籲民眾接種疫苗做好預防工作。

感染者中約6成未接種疫苗，或是不清楚是否接種過疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080215