泰雅族3學童創意 登上台北101外牆

泰雅族偏鄉學童運用「彩虹橋」的七彩呈現建築四邊的W角，同時還把紋面圖騰做為台北101大樓牆面的主花紋。（台北101提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年2月15日

（中央社記者潘姿羽台北15日電）台北101大樓外牆燈光悄悄地變美了，不僅加入泰雅傳統服飾的三原色，大樓牆面的主花紋更以紋面圖騰設計，最特別的是，美麗的燈光造型是出自3位偏鄉原住民學童之手。

台北101與均一教育平台、十聿照明設計合作，運用網路教學進行「翻轉教育」，讓偏鄉孩童學習燈光之美，並進而學會設計台北101的大樓燈光；而這「升級版」燈光將從今天起，一連5天亮至元宵夜。

參與燈光設計的3位學童來自宜蘭縣大同國小松羅分校，而且都是泰雅族，他們運用泰雅傳統服飾的三原色和主要作物小米的黃色色調，來呈現台北101大樓的頂冠，運用「彩虹橋」的七彩呈現建築四邊的W角，同時還把紋面圖騰做為大樓牆面的主花紋，不論是創意發想、文化傳承的意義，都十分深遠。

今天3位學童在台北101舉辦的記者會現場，看到自己設計的燈光出現在台北101的大樓外牆時，難掩興奮之情，直呼「那是我設計的」。

宜蘭縣大同國小松羅分校老師林政琦也說，看著孩子們慢慢學習燈光美感，然後依據自己最熟悉的圖騰設計出燈光，並在台灣地標的台北101上面秀出來，「任何人看到都會非常感動」。

台北101大樓營運長劉家豪則表示，台北101做為國際地標，不只在意外觀美感，更強調人與人的連結，希望當一盞盞燈光亮起，傳遞的不只是光的能量，更讓民眾感受設計者的溫暖。（編輯：楊玫寧）1080215