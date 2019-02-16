高利貸收利息未申報 國稅局補稅處罰逾16萬

（中央社記者邱柏勝台北16日電）放高利貸賺利息，別以為免繳稅。台北國稅局日前查獲，轄內某民眾借人新台幣300萬元，以月利率3%計息，當年度利息所得高達54萬元，卻未申報，除需補稅10.8萬元，另遭罰鍰5.4萬元。

台北國稅局表示，綜所稅課徵採「收付實現制」為原則，因此納稅義務人借錢給他人，約定債務人支付借款利息，若已「實際」取得利息，代表有利息所得，需於辦理當年度綜合所得稅結算申報時詳實列報。

國稅局官員補充，稅法規定，民眾存放於金融機構的款項，若有領取利息，目前享有儲蓄投資特別扣除額27萬元。但私人間借貸款項所收取的利息，因非金融機構存款利息，不能適用儲蓄投資特別扣除額規定，應全數併入個人綜合所得課稅。

台北國稅局最近查獲一個案例，轄內某民眾甲君於民國104年借了300萬元給乙君，雙方約定借款期間為1年，利息以月計算，月利率高達3%，已經是高利貸的水準。雙方約定每月以支票支付借款利息並兌現，後來經國稅局查獲，甲君漏報這筆利息所得54萬元，因此除要求補稅10.8萬元外（以甲君綜所稅稅率級距20%計算），並處所漏稅額0.5倍的罰鍰5.4萬元。

國稅局官員呼籲，納稅義務人收取借貸利息，須依取得年度，據實申報當年度所得，如經稽徵機關查獲，除需補繳應納稅額外，將依所得稅法規定處罰，請納稅義務人注意，以免影響自身權益。(編輯:李信寬）1080216