體會兒癌家庭苦 抗癌畢業家長發想音樂會

（中央社記者陳偉婷台北23日電）馬偕兒醫將辦音樂會，背後的故事跟一個病童有關。小蓁17歲時被診斷血癌，抗癌路走來辛苦、疲累。她的媽媽楊月娥體會兒癌家庭痛苦，發想音樂會盼給支持的希望。

小蓁讀高三時，爬樓梯開始喘，身上又莫名出現瘀青，總是嚷著疲累，一度被以為是找各種爛理由拒學，但就醫檢查後診斷為急性前骨髓細胞白血病（APL，血癌的一種）。

經過1年多的抗病過程，小蓁成功度過難關，但她們一家深刻體會兒癌家庭的痛苦。她的母親、也是節目主持人的楊月娥表示，不敢再回頭想，怕自己悲從中來，但唯有相信專業醫療與建立信心，全家人有志一同，才能在陪伴小蓁抗癌之路上沒有罣礙。

由於血癌治療期漫長，病房家屬之間也成為互相依靠的重要支柱，楊月娥回憶，家屬間即便沒有談過話，但一次在病房配膳室，其他病童家長一個「輕拍肩膀」的小動作，都可以讓彼此相擁而泣。

楊月娥看到一同抗戰的「隊友們」的勇氣與軟弱，更體會「以院為家」的無奈與苦痛。她表示，醫療專業交給治療團隊，做家長的更應該要有正面的態度，否則「家長倒下了，孩子怎麼辦？」

為了給兒癌家庭更多的信心和希望，馬偕兒童醫院血液腫瘤科與楊月娥計畫舉辦音樂會，取名為「看見幸福」，希望讓身陷在抗癌過程中的病童及家庭，知道有一群人默默支持與關心他們，也期盼集結社會各界的力量，重視兒童癌症的治療及未來發展。

血癌在兒童不算罕見，馬偕兒醫血液腫瘤科主任葉庭吉表示，當孩子反覆高燒持續一週，建議需進行血液檢查；若孩子會抱怨骨頭痛且影響日常生活、淋巴結腫大超過1公分、孩子軀幹及四肢有多發性出血點或異常瘀青等，都是臨床上常見血癌初發病的表徵。

葉庭吉說，兒童癌症屬治癒率較高的疾病，建議家長要積極配合醫師治療計畫，幫助孩子對抗病魔。

「看見幸福」音樂會由馬偕兒童醫院與基隆愛樂合唱團聯合主辦，將於3月9日下午2時30分在馬偕兒童醫院9樓大禮堂舉行。即日起，歡迎民眾於週一至週五（上午8時至下午5時）至台北馬偕福音樓9樓院牧部免費索票（贈完為止）。（編輯：黃于）1080223