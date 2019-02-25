統一超攜手達美樂 小七也可買到現烤披薩

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）超商再進化，統一超商與達美樂合作開設披薩複合店，統一超表示，複合店以販售個人小尺寸及雙人共享披薩為主，並採用開放式廚房，消費者可一目了然現烤披薩製作流程。

全台有1萬多家便利商店，密集度高居全球第2，市場早已飽和，也讓超商業者積極布局複合店。統一超表示，販售披薩除提升午、晚餐即食品業績，也會帶動冷藏食品、碳酸飲料及茶飲銷售，預估單店業績及來客數將成長1到2成。

看準商業、文教、辦公混合型商圈，首間「披薩複合店」位在信義區，且針對超商客群喜好及消費習慣，以小尺寸披薩為主，價錢落在新台幣89元至208元不等。

對於後續展店計畫，統一超商表示，目前僅先評估首間披薩複合店效益。

超商雙雄之一的全家也積極拓展複合店，與異業結盟共推出5大類型，提供餐飲、生鮮超市、健康類型、科技金融店及提供自助洗衣服務。今年也將再增設複合店，目標複合店總家數將成長1倍（不含超市型店舖）。

像是全家在台北仁愛圓環附近推出首間咖啡旗艦店，以「咖啡、輕食、空間」設計，瞄準對咖啡品質、生活及餐飲講究的消費族群。全家表示，旗艦店1月咖啡販售業績成長約10%。

另外，全家也將在今年推出智慧2號店，主打智能、科技設備，讓顧客線上、線下接軌的購物體驗，預計會推出的智能化設備，包括不需臨櫃結帳的智能咖啡機、智能販賣機。（編輯：鄭雪文）1080225