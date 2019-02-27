少年吃感冒藥釀急性尿滯留 置之不理恐傷腎

（中央社記者張茗喧台北27日電）13歲的吳同學日前突然尿不出來、腹部脹痛難耐就醫，發現膀胱餘尿達702c.c，確診為急性尿滯留，進一步檢查發現竟是服用感冒藥釀禍，置之不理恐傷害膀胱和腎臟。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師周固今天在記者會中表示，「急性尿滯留」顧名思義就是有大量尿液滯留在膀胱內，主要是膀胱過度膨脹收縮，導致膀胱力量不足、無法排出尿液，可以透過超音波、膀胱動態檢查確診。

周固指出，治療上一般會先以導尿緩解尿滯留引起的不適，必要時會以恥骨上穿刺進行膀胱引流，再配合藥物、膀胱訓練，並找出潛在原因。

根據統計，發生急性尿滯留的比例男多於女，70至80歲的發生率是40至50歲的5倍；40至83歲的民眾當中，每1000人就有4.5至6.8人可能發生急性尿滯留。

周固說，引起急性尿滯留的危險因素相當多元，包括男性、年齡40歲以上，攝護腺肥大、膀胱結石、尿道狹窄、膀胱及尿道腫瘤等導致膀胱出口阻塞，感冒常用抗組織胺、精神科藥物、含鴉片成分止痛藥等藥物，手術麻醉後恢復中或使用止痛藥，或是飲用會產生大量尿液的藥物及飲料等。

他指出，民眾愛喝的啤酒、茶、咖啡等飲料，都是容易利尿的飲品，大量飲用後會在短時間內產生大量尿液，若民眾同時有攝護腺肥大，很可能就尿不出來，尤其酒精不只利尿，更是麻醉藥，喝酒過量會產生麻醉效果，影響膀胱收縮。

此外，感冒藥常見的抗組織胺、精神科藥物、含鴉片成分止痛等藥物，多含有抗膽鹼劑作用會阻斷副交感神經的作用，引起排尿困難。

周固表示，急性尿滯留發生時，膀胱會脹滿、疼痛，若尿液滯留量過多恐造成膀胱神經損害，失去感覺及收縮功能，長時間阻塞，可能引起腎水腫、腎功能受損，不可輕忽。

周固提醒，近期天氣忽冷忽熱，服用感冒藥後如果出現排尿不順應儘速就醫，有攝護腺肥大者也應及早治療，避免憋尿或飲用利尿飲料後出現急性尿滯留，傷及膀胱和腎臟。（編輯：黃于）1080227