預防子宮頸癌 苗栗縣國一女生免費接種疫苗

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣衛生局今天在後龍國中舉辦子宮頸疫苗施打觀摩記者會，提供全縣國中一年級女學生，免費接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，臨床實驗預防子宮頸癌病變機率近7成。

苗栗縣政府衛生局指出，子宮頸癌被列為癌症十大死因之一，患病婦女平均年齡為50歲，但多數20至30歲女性，被診斷出有子宮頸癌前病變，顯示該疾病病程進度緩慢，可提前採取適當防範機制。

縣府配合衛生福利部國民健康署政策，2月份協請教育處辦理認識HPV疫苗宣導講座，並發放施打同意書，全縣有8成家長，同意女兒接種子宮頸癌疫苗。

衛生局長張蕊仙表示，子宮頸癌疫苗須在發生性行為之前接種，加上國一女學生身體發育大致成熟，預防性效果最佳，此次全面補助107學年度國一女生免費接種2價HPV疫苗，可預防與HPV-16或HPV-18相關的子宮頸癌病變，臨床實驗防護力可達6至7成，縣內約2310名國一女生接受施打，每人可省下新台幣6000元費用。

張蕊仙指出，施打疫苗前，醫生會先評估學生身體狀況，再進行施打，疫苗接種完後須在現場觀察30分鐘；今天起，各鄉鎮市衛生所將前往各國中施打第一劑，9月施打第二劑。（編輯：李錫璋）1080305