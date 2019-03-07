網傳沐浴乳含防腐劑恐致敏 食藥署：因人而異

（中央社記者張茗喧台北6日電）網路傳聞指出，沐浴乳大多添加防腐劑，恐導致濕疹或過敏。食藥署表示，為了避免產品變質，沐浴乳中必須適度添加防腐劑，是否引起濕疹或過敏因人而異，民眾無須過度恐慌。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」發文指出，台灣氣候溫暖潮濕，沐浴乳若未添加防腐劑，保存期限不僅會縮短，也容易遭細菌及黴菌入侵繁殖，造成沐浴乳腐敗變質，對肌膚造成傷害，因此必須適度添加防腐劑，以降低微生物孳生的風險並防止產品腐敗。

食藥署指出，沐浴乳添加的防腐劑是否引起濕疹、過敏，因個人體質而有所不同，且國際間針對化妝品中的防腐劑均訂有限量標準，也沒有足夠證據顯示，在添加限量濃度以下的防腐劑會危害人體健康。

為保障民眾的使用安全，食藥署已公告化妝品防腐劑限量規定與使用限制，並參酌科學性風險評估結果及隨時關注國際間化妝品相關安全資訊，民眾不須過度恐慌。

不過，食藥署也提醒，為避免殘留，使用沐浴產品後務必沖洗乾淨，若皮膚發生紅疹等狀況應停用，必要時應就醫，並可通報食藥署（02-66251166轉6401）。（編輯：管中維）1080307