陪女兒走過抗癌之路 楊月娥挺身籲重視兒癌

藝人楊月娥（左）的女兒小蓁（中）17歲時就醫確診血癌，伴女走過抗癌路的楊月娥9日表示，小蓁雖幸運戰勝癌症，但也讓她體悟家有癌童的無助與壓力，盼各界重視兒童癌症。中央社記者張茗喧攝 108年3月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）藝人楊月娥的女兒小蓁從17歲開始經常頭痛、喊累，腳上出現大片瘀青，就醫確診血癌。楊月娥說，小蓁雖幸運戰勝癌症，但也讓她體悟家有癌童的無助與壓力，呼籲各界重視兒童癌症。

馬偕兒童醫院與基隆愛樂合唱團今天舉辦「看見幸福」音樂會，癌童家長、藝人楊月娥和馬偕兒童醫院血液腫瘤科耗時5個月計畫此次音樂會，希望以音樂結合鼓勵的力量，讓兒童癌症議題受到更多人重視，也和女兒小蓁一同分享抗癌之路的點滴。

今年就讀大學一年級的小蓁說，她從17歲那年開始出現頭痛症狀，但因適逢高三、正是壓力最大的時期，以為只是壓力導致的頭痛，吃止痛藥、多次就醫都不見好轉，漸漸地，她的體力愈來愈差，光是從1樓爬到5樓教室就累到眼前一片空白，手、腳全無血色，腳上也出現大片瘀青，這才再次回到診所抽血檢查。

看到檢驗結果的單子上滿滿的全是紅字，醫師嚇得要她立刻到大醫院急診檢查，但隔天正好是模擬考，楊月娥問醫師能否考完模擬考再說，醫師一臉嚴肅地說，「小蓁的狀況就算休學都不為過」。

楊月娥說，面對天天喊累的小蓁，她原以為只是孩子不想上學找的爛理由，不料醫師卻說得如此嚴重，她立即帶小蓁到馬偕醫院，讓老公先帶小蓁掛急診、抽血檢查，就在她開車找車位的功夫，醫師的電話卻來了，「妳冷靜聽我說，小蓁得的是血癌」。

聽到這噩耗，楊月娥難過地在車裡大吼大叫，大哭一場，當晚小蓁直接被醫師安排住院，隨即展開8個月的療程。

小蓁回憶，得知自己罹患血癌，雖然有點不敢置信，但終於知道身體到底出了什麼問題，心中也彷彿放下一塊大石，加上醫師多次告訴她「妳一定會好」，給了她莫大的信心，成功戰勝癌症，後來也順利考進台灣藝術大學，展開全新的人生。

楊月娥說，小蓁很幸運戰勝癌症，但不是每位癌童都如此，許多父母為了照顧孩子，不得不放下工作，耗費心力、金錢陪伴，心中的壓力和無助絕非外人能想像，還記得有一次在病房配膳室，其他病童家長一個拍肩安慰的小動作，都能讓他們相擁而泣。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉表示，全台每年約新增500名兒童癌症患者，和小蓁一樣的血癌患者就占了1/3，治癒率可望高達8、9成以上，其餘則是以實體癌為主。

葉庭吉指出，孩子生病，父母們比孩子更煎熬，因此正確診斷、告知有多少把握能治癒、治療副作用是什麼等資訊，對家長而言相當重要，醫院也會不時舉辦同歡會，邀請治癒的孩子回來分享心得，讓父母更有信心。

葉庭吉也提醒，若孩子抱怨骨頭痛且影響生活、淋巴結腫大超過1公分以上、軀幹或四肢有多發性出血點或是異常瘀青等，都是常見的血癌初發症狀，務必儘快就醫並積極配合醫師的治療計畫。（編輯：黃于）1080309