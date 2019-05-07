茶飲大戰飄台味 超商看好業績增一成

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）即將邁入夏季，看準茶飲商機，超商業者與台灣茶廠聯名推出飲品，業者預估，新品上市將帶動整體茶飲業績成長一成。

根據財政部營利事業家數統計，去年約有2萬2000家飲料店，而經濟部資料顯示，飲料店業去年營業額達到新台幣537億8400萬元。飲料市場龐大，更吸引業者搶攻茶飲商機，除了手搖飲業者，星巴克、路易莎等咖啡業者和四大超商也都紛紛推出茶飲系列商品，搶食市場大餅。

四大超商業者全家、統一超商、萊爾富及OK mart均推出茶飲，統一超商發展「現萃茶」品牌，全家則是採取聯名策略，除了去年與唐寧茶合作推出飲品，全家今天再宣布與台灣百年茶廠合作推出茶飲。

全家指出，全家除了推出西式、日式茶飲，也看準國人偏好台味茶飲，因此與台灣農林推出充滿古早味的仙女紅茶。

觀察Let’s Cafe營收結構，全家表示，咖啡約占比9成，茶飲約一成，預估推出仙女紅茶後，將帶動茶飲業績成長一成。另外，除了新品吸引客人嚐鮮，再加上初夏是冷飲熱賣季節，預估仙女紅茶系列飲品月銷量將達100萬杯。

相較於其他業者，全家表示，全家選擇與百年歷史的廠商合作，為消費者把關茶葉品質，而仙女紅茶系列是以「冰萃茶磚」分送至全台3300家門市，確保商品品質一致。

四大超商之一OK mart則是推出玄米海鹽抹茶拿鐵迎戰，OK mart表示，以台灣在地風味搭配靜岡抹茶粉，預估將帶動現煮飲品業績15%。（編輯：楊凱翔）1080507