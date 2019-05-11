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新北貢寮田寮洋友善耕作 鳥種數全台濕地第一

最新更新：2019/05/11 14:13

（中央社記者蔡家緯新北市11日電）今天是世界候鳥日，新北市政府結合農業生產與環境生態理念，從104年推動友善田園區域計畫，耕作面積持續增加，因兼顧保育及環境政策，使鳥類和各種生態數量逐年增加。

新北市貢寮田寮洋地區位在雙溪河下游右岸的迴彎處，是天然洪氾平原，東西向的北迴線鐵路將分為南、北兩側，北側有沼澤、水田、旱田及樹林地景，南側則有水田、旱田及草澤地，總區域範圍約70公頃。

新北市政府農業局表示，貢寮田寮洋地區因地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，依目前全世界最大的賞鳥紀錄資料庫e-bird平台顯示，田寮洋已記錄鳥種數高達260種，為台灣本島各重要濕地的冠軍。

而黑鳶、小水鴨、鷺鷥等都是田寮洋常可觀察到的鳥種，也因田寮洋因具備豐富的生態資源極需保育，成為國土綠網計畫的北部示範點。

今年貢寮區公所就在田寮洋地區鐵道北側約10公頃的農地進行翻土、除草等田間整理作業，而且明年更擴大整地範圍，將鐵道南、北側都納入施作區域，以減緩溼地陸域化情形及擴大友善耕作面積。

新北市政府農業局長李玟表示，新北市為結合農業生產與環境生態的理念，104年開始推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前友善耕作面積已達142公頃，並持續增加中。

李玟表示，因兼顧保育及環境政策，使鳥類及各種生態數量逐年增加，民眾可在新北市觀賞到眾多種類的候鳥，如貢寮田寮洋有東方黃鶺鴒、家燕、蒼鷺、綠頭鴨，讓新北市成為全台鳥種最多的城市，在棲地保育與農業生產達到雙贏局面。

農業局表示，今年世界候鳥日的主題強調塑膠製品污染，對鳥類和所處棲息環境的危害，並且呼籲大眾秉持「為環境做一件事」的精神，多使用環保產品和避免將垃圾留在戶外環境，降低塑膠污染對候鳥的影響。5月11日世界候鳥日，希望大眾一起來「為環境做一件事」，共同加入生態保育的行列。（編輯：方沛清）1080511

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