嘉義台18線落石坍方 最快15日中午搶通

（中央社記者吳哲豪、江俊亮南投14日電）嘉義縣阿里山鄉台18線78公里處因落石坍方中斷，公路局指出，坍方面積比預期大，最快明天中午才能搶通，至於通往塔塔加的台21線仍可通行，但晚間會進行交通管制。

位於嘉義縣阿里山鄉的台18線78公里處，今天凌晨因邊坡落石，造成交通中斷，公路總局阿里山工務段原本預期落石土方面積不大，不過工作人員抵達現場後，才發現邊坡坍滑土石方量體超過7000立方公尺。

阿里山工務段指出，他們出動了300型挖土機1部、200型挖土機2部、大型傾卸卡車2部、大型鏟裝機及小型鏟裝機各1部，共7部積極辦理搶修，但由於坍方含有岩塊、巨石成分需使用破碎機，且坍方高達36公尺，工作人員在施工時不時有土石方坍落，進度嚴重受阻，為了安全考量，明天早上天亮即繼續辦理搶修，最快中午可以搶通。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇則說，台18線搶通工作受阻，目前若要前往塔塔加，台21線仍可通行，不過基於安全因素，台21線自下午5時起進行交通管制，晚間封閉，駕駛人要到白天才能通行。（編輯：張雅淨）1080514