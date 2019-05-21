校犬貓數量 6都排名台北市連4年墊底

台灣動物保護行政監督聯盟21日在立法院與民進黨立委陳曼麗（左）、吳思瑤（前右）及國民黨立委王育敏（左2）等21日召開記者會，公布2019年全國校犬貓調查報告。中央社記者施宗暉攝 108年5月21日

（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣動物保護行政監督聯盟今天公布全國高中、國中小動物社團暨校犬貓數量調查報告；其中，資源最豐沛的台北市，在6都中連續4年墊底。

動督盟今天上午在立法院與民進黨立委陳曼麗、吳思瑤和國民黨立委王育敏、陳學聖共同舉行記者會，公布2019年全國各縣市高中、國中及國小動保社團暨校犬貓調查報告書，這也是動督盟迄今進行的第4次全國校犬貓調查。

動督盟指出，這次調查中，全國擁有校犬貓的總學校數只有微幅上升，從去年的277所增加到282所；另外，金門縣、連江縣和嘉義市，連續2年以上沒有任何一間學校擁有校犬貓。

吳思瑤說，校犬貓數量是否增加，關鍵在於學校領導者跟老師是否願意投入，而動保教育融入12年國教新課綱中，擴大推動校園友善犬貓，就是活的教材。

陳曼麗表示，有些學生的家中不見得有足夠條件可以養狗、貓，若讓學生從認識、照顧校犬貓開始，有助於他們看到校園內不同的生物多樣性。

王育敏認為，動保教育納入12年國教課綱，除了理論上的教材，還需要活生生的教材，校犬就是孩子們落實動保教育的教案與教材。

陳學聖指出，他過去擔任過動保協會的理事長，對於推動校犬貓議題，學校主事者能否承擔責任，是關鍵之一，也要把學校行政人員內心的糾結打開。

動督盟建議，教育部應提出動保教育的中程規劃與指標，並編列相關預算進行推廣，也應每年普查全國公私立學校動保社團與校犬數量，並公開資訊，對於數量的掌握需要更加準確。

這次的調查報告，動督盟發文給教育部國民及學前教育署及各縣市教育局處，請求提供相關數據，再加上電訪，共調查3881所高中、國中和國小。（編輯：鄭雪文）1080521