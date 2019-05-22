東沙島開放觀光再等等 內政部：尚需2到3年

（中央社記者王承中台北22日電）營建署主任秘書王東永今天針對東沙島原定今年試辦開放觀光表示，目前已針對島上交通及污水工程等公共設施進行規劃設計，預估需2到3年時間才能完成基礎設施的建構，而基礎設施完工後，才會開放觀光。

內政部在今年1月時曾表示，初步規劃今年以包機方式，試辦3梯次的東沙島生態旅遊，內政部長徐國勇曾宣布將在今年4、5月宣布開放觀光，並在年初時特地登島視察開放觀光可行性。

王東永今天上午出席內政部例行記者會，針對媒體提問東沙島開放觀光時間表示，政策面沒有改變，但必須要考量實質環境問題。他說，目前東沙島上的交通、公共設施對於開放觀光不太足夠，最大的問題是廢污水的處理，這是最要迫切解決的。

王東永指出，目前改善作業已經在進行，污水工程則正在做相關的規劃設計，還未發包，預估也需要大概兩到三年的時間，才能完成整個基礎設施的建構，而基礎設施完工後，才會開放觀光。

王東永表示，由於東沙島距離台灣遙遠，光是飛機就需要飛行一個多小時，污水工程興建所需的物資、材料、機具都需要從台灣運送過去，所以需要一些時間。生態觀光是東沙島開放的主要目的，但是對於環境的維護，也需要慎重考量。（編輯：林興盟）1080522