東沙規劃開放觀光 擬試辦3梯次生態旅遊

（中央社記者王承中台北30日電）內政部官員今天表示，內政部長徐國勇3週前搭機前往東沙島視察開放觀光可行性，初步規劃今年以包機方式，試辦3梯次生態旅遊，上午搭機登島遊覽3到4小時，下午原機返回。

外傳內政部將在4、5月宣布開放東沙環礁國家公園觀光。據內政部官員表示，目前徐國勇正與相關單位規劃當中，且徐國勇3週前在海巡署長李仲威的陪同下，親自搭乘國軍C-130運輸機前往東沙島視察開放觀光可行性，聽取島上官兵的簡介，並交由相關單位規劃評估。

海洋國家公園管理處處長詹德樞接受中央社記者訪問表示，目前規劃今年以包機的方式，試辦3梯次的生態旅遊，遊客上午搭乘包機登島遊覽3到4小時後，於下午原機返回，詳細時間目前還在規劃當中。未來將視試辦的成果，在不影響東沙島生態的情況下，逐步開放海域生態旅遊，或開放遊客住島，隨時滾動式檢討。

根據台灣國家公園網站指出，東沙環礁位在南海北方，海陸域總面積約為35萬3668多公頃，比現有6座國家公園總面積還大，相當台灣島的1/10，範圍涵蓋島嶼、海岸林、潟湖、潮間帶、珊瑚礁、海藻床及大洋等不同但相互依存的生態系統，有別於台灣沿岸珊瑚礁生態系，複雜性遠高於陸域生態，特別於2007年1月成立東沙環礁國家公園。（編輯：林興盟）1080130