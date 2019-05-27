過勞列身體病況 世界衛生組織首度承認

世界衛生組織首度把「過勞」納入新版國際疾病分類，將從2022年一月起生效。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）

（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）首度把「過勞」納入「國際疾病分類」（International Classification of Diseases）。這套分類編碼是廣泛運用於醫師診斷與醫療保險的指標。

在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）28日閉幕，這項於會議期間敲定的決議，有助於平息數十年來專家們對於如何定義過勞，以及過勞是否應視為「身體病況」（medical condition）的爭論不休。

依據最新更新的全球疾病與傷害分類，世界衛生組織界定過勞是一種由於長期無法成功克服工作壓力導致的症狀。

WHO表示，此症狀有3個特徵：首先是感覺精疲力竭，其次是對工作產生倦怠感或忿忿不平，以及專業效率降低。

根據國際疾病分類，過勞是專門指在職場環境的現象，不應適用於描述生活中其他領域的經驗。

更新版國際疾病分類，又名為ICD-11，是在全球各地衛生專家推薦下於去年起草，並於25日獲WHA通過。

世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）說，這是過勞「首度」列入國際疾病分類。

ICD-11將從2022年一月起生效，包含多項其他新增內容，包括把「強迫性性行為」歸類為心理障礙，但未視為成癮行為。

不過它首次把嗜打電玩歸類為遊戲成癮，並與賭博及吸食諸如海洛因等毒品成癮同列。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080527