老人最怕沒錢 專家：養兒防老觀念已過時

（中央社記者陳偉婷台北10日電）董氏基金會針對中老年人調查發現，近4成沒規劃退休生活，且感到最欠缺的是經濟能力、身體狀況和沒有運動習慣。專家提醒，養兒防老已是錯誤觀念，應及早準備退休規劃。

董氏基金會在2018年12月至2019年1月進行「50歲以上民眾退休及老年預備的需求現況」調查。結果發現，近8成受訪者有意識自己已屆退休（老年）年齡，但近4成民眾尚未開始規劃退休生活。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨今天在記者會表示，調查發現，6成受訪者情緒狀態穩定，但近2成情緒起伏不定，且有超過1成明顯有憂鬱情緒，需要專家協助。其中女性「最近一週有憂鬱情緒」的比率又明顯高於男性。

調查也發現，開始參與各種退休生活或課程的女性比率高於男性；近半年每週運動頻率愈高者，會愈覺得自己快樂，甚至是「非常快樂」。

葉雅馨說，受訪者認為，退休生活最重要的依序是「良好身體狀況」「穩定情緒狀態」「保有人際互動」；但目前最感欠缺的是「經濟能力」「身體狀況」「運動習慣的建立」。

台北榮民總醫院老年精神科主治醫師蔡佳芬表示，臨床上有許多引發老年憂鬱症的個案都是發生在退休之後，因過去汲汲於工作，退休頓時失去生活的重心，感到人際失落、孤獨，就容易引發憂鬱情緒。

蔡佳芬建議，陪伴者可從長者的語言及行為面向觀察，當長輩常說出負面想法，如覺得自己沒用、沒朋友，行為上開始常抱怨身體疼痛、原來有興趣的活動都不感興趣了、沒食慾、體重減輕等，就要特別注意。

葉雅馨說，老化是一個漸進的過程，當有意識到退休時，就應該開始準備，而不是等到年紀大了才開始煩惱。如長者都會憂慮經濟問題，就必須儘早規劃。過去很多人都有養兒防老的觀念，但在目前的社會環境，這已經是錯誤觀念，應有老年後要獨立生活的準備。

蔡佳芬表示，長者應找到抒壓方式，如多出門曬太陽，除有肢體活動，同時也因為出門就會與人互動，建立交友圈，慢慢發展後可當志工，再次追求個人價值及成就感，找回被需要的感覺。

董氏基金會推出「預約樂齡新舞台」老年憂鬱防治短片及「未來更幸福！退休前必修的12堂課」「樂齡圓夢實踐家」兩本書，提供民眾計劃未來、享受樂齡生活。（編輯：管中維）1080610