蘇揆指示協助長榮勞資協商 確保消費者權益

（中央社記者顧荃台北16日電）長榮航空勞資爭議將於20日重啟協商。為避免年初華航機師罷工影響上萬旅客狀況重演，行政院長蘇貞昌日前召集跨部會會議研議，並指示勞動部協助勞資談判，務必確保消費者權益。

桃園市空服員職業工會7日取得對長榮航空的合法罷工權，勞動部10日邀集長榮航空勞資雙方召開協商會前會，勞資雙方在會中達成共識，將於20日下午1時重啟協商。

黨政人士說，政院密切關注長榮罷工的後續發展，蘇貞昌除指示副院長陳其邁成立專案小組了解情勢，全程緊盯7日工會罷工投開票的過程，蘇貞昌也在10日召開跨部會會議針對此事研議。

黨政人士表示，蘇貞昌在會中指示，長榮是民間公司，政府在勞資談判過程中必須站在中立角色，盡量協助勞資談判，確保一切過程合法；勞動部是勞政機關，協同桃園市勞動局，扮演勞資糾紛協調角色。

蘇貞昌指出，在談判過程中，大前提是確保消費者的權益，必須維持公共運輸的必要性，但這不代表工會不能罷工，是要在發生罷工時，政府能盡量把對消費者的衝擊最小化，交通部是交通主管機關，需事前做好相關應變計畫。

一旦長榮發生罷工，在國內線的部分，交通部已對離島交通擬定相關調度計畫，如調度船隻，加開航班疏運等，將動用政府一切力量，協助離島運輸；國際線部分，除長榮公司將協調星空聯盟成員的國際航空公司協助外，政院也商請華航研擬應變計畫，在必要情況下，如民眾滯留在國外、有緊急狀況時，將請有相同航線的華航協助疏運。（編輯：郭萍英）1080616