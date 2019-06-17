八仙塵爆傷後不能蹲 她用熱舞復健證明自己

（中央社記者陳偉婷台北17日電）八仙塵爆事件震撼社會，許多傷友的復元故事則帶來感人的力量。27歲黃品諭傷後因腿上有疤、肌肉無力，完全無法蹲。她靠驚人意志跳舞，點滴練習，證明「只要想做，就能做到」。

馬偕紀念醫院今天舉行記者會發表新書「用愛修繕一路陪伴：八仙塵爆事件之馬偕經驗」，多名傷友跟家屬也齊聚一堂，共享傷友們回歸生活的成就。

27歲的黃品諭遇上八仙塵爆時才剛大學畢業1年，擔任幼教老師，但一場無情的災難，一瞬間讓她的生活轉了一個彎。雖然受傷後生活遭遇很多不便，但她回想起來，受傷也帶來正向的改變。

當時黃品諭有超過50%的二、三度燒燙傷，傷口集中在四肢。在加護病房住70幾天，每天都要面對可怕的換藥時刻，且為幫助傷口加速癒合，她化身大胃王，住院期間每餐吃掉2個便當、每天喝3到4瓶營養補充品。

家庭教育讓黃品諭不怨天尤人，堅強意志面對挑戰。她下午受訪時表示，她很好動，開完一次手部手術後，發現要住院休養7天，根本坐不住，絕不想再開第2次。但不手術處理疤痕攣縮，就必須靠自己的力量，把緊繃的筋肉拉開，也要提升肌耐力，才能重回行動自如的模樣。

黃品諭受傷前就很喜歡跳舞，但沒有積極去學；傷後覺得復健動作都一樣，很無趣，興起用跳舞復健的念頭。跳舞需要很多精細的肌肉動作，也常要蹲、滾、翻，但當時她的腿根本無法落地，一落地就很刺痛，感覺要炸裂，坐下時腳一定要懸空，更遑論蹲下。

她還記得，當時每一次練舞也變成一種折磨，卻從來沒想要放棄，因為她向自己喊話：「一定要成功。」一次又一次的嘗試，每一次都往下蹲一點，經過長期的努力，現在各種舞蹈動作，就算辛苦、偶有疼痛，她也都能做到。

除了意志力，黃品諭說，家人的支持也非常重要，當時想要跳舞也是因為怕自己沒事做就會胡思亂想，會想很多負面的事。她家住彰化，但到台中學舞，爸媽會接送她上下課，看她遭遇挫折也是默默陪伴，從來沒要她放棄。

黃品諭下午在記者會上熱舞，或許舞步沒有百分百完美，但臉上自信神采、俐落的姿態，仍擄獲在場所有觀眾的目光，並深深為她的努力喝采。

傷友受傷之後，生活當然有所改變，但最大的變化，應該是看待事情的角度，有了更寬廣的視野。

黃品諭表示，她不怕別人的眼光，也不會先入為主的認為別人的異樣眼光就是討厭的意思；她已把受傷這件事完全融入生活，沒有勉強、也沒有委屈，也不認為跟別人有不一樣，只是洗澡後要擦乳液、買衣服不再買熱褲，除此之外，生活沒有不同。

「這個世界很多人都受傷了」，黃品諭說，她身上有疤，但很多人是受了傷卻沒有外顯，只有傷友間彼此分享、吐苦水，才知道這世界上很多人都有傷、她並不孤單。

馬偕燒燙傷團隊的領導人物、外科部主任暨整形外科資深主治醫師董光義表示，4年來，馬偕燒燙傷團隊從未間斷對塵爆傷友的醫療重建及復健計畫，也透過每年大型活動鼓勵傷友更進一步挑戰自己，幫助123名塵爆傷友回歸職場與生活。

「用愛修繕」作者為馬偕醫院公共事務課長王紀葳、管理師楊喻淳、社工師呂碧漪。王紀葳也填詞創作紀念歌曲「回歸」，在新書發表會邀傷友、家屬合唱，象徵馬偕團隊的愛與陪伴永不消散。（編輯：張雅淨）1080617