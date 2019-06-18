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進口仿冒品層出不窮 愛迪達威而鋼上榜

最新更新：2019/06/18 20:09

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）近年以空運快遞進口仿冒品的案件層出不窮，財政部關務署統計，光今年前5月就有多達80件違規案件，查獲仿冒品數量多達1.5萬個；遭侵權的前3大品牌，分別為愛迪達、威而鋼及服飾品牌A&F及Hollister。

關務署說，近年業者及民眾利用電子商務及網路平台進口仿冒品的情形明顯增加，即使加強查緝，違規案件數仍不減，2016年查獲件數267件、2017年236件、2018年276件，每年攔截仿冒品數量多達上萬個。

統計今年前5月，空運快遞貨物例行查核及專案查緝合計查獲件數達80案，牽涉的仿冒品數量多達1.5萬個，若流入國內，將嚴重侵害廠商權益。

關務署指出，根據台北關統計，單看今年前5月，違規進口仿冒品數量最大的品牌為愛迪達（Adidas），共查獲多達4994項仿冒品，第2大為壯陽藥威而鋼(Viagra)，查獲數量多達3960袋，第3大則由Abercrombie & Fitch（A&F）及Hollister並列；之後依序為香水品牌Jo Malone、精品品牌CHANEL及手錶品牌CASIO G-SHOCK。

至於仿冒品類型，主要集中鞋靴、時尚服飾、手錶、皮革製品等消費品，以及手機、耳機、音響等3C產品。仿冒商品進口國家，9成為中國大陸及香港，尤其以香港為大宗，推測應與香港作為主要快遞貨品轉運地有關。

關務署呼籲，這些侵權產品不僅削弱社會創新，也帶來延遲經濟發展的不良效應。此外，根據商標法規定，明知為仿冒品還網購入境，可能涉及刑責，最高可處1年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣5萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。（編輯：黃國倫）1080618

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