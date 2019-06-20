109年健保給付成長率上限5.5% 國發會審議通過

（中央社記者劉麗榮台北20日電）國發會今天表示，109年度全民健康保險醫療給付費用成長率訂為3.708%至5.5%，並建議衛福部檢討健保總額基期的合理性，預為規劃各項預算成長額度，以利健保財務規劃。

為合理控制醫療費用，「全民健康保險法」明訂實施總額支付制度。主管機關衛福部5月13日陳報「109年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍（草案）」請行政院核定，行政院交由國發會審議。

國家發展委員會下午發布新聞稿指出，5日召開審查會議，並提報今天委員會議討論，同意給付費用成長率上限訂為5.5%。

國發會說，109年度健保醫療給付費用成長率下限3.708%，是考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算而得，原則同意。另考量健保整體財務狀況、經濟成長與國人負擔能力等因素，同意給付費用成長率上限訂為5.5%。

國發會指出，在人口老化及少子化趨勢下，為合理調控醫療費用支出，建請衛福部建立醫療服務成效追蹤機制，運用大數據及醫療科技評估工具，落實預算合理編列，並積極檢視各項抑制資源不當耗用及支付制度改革措施的執行成效，引導有效醫療，提升健保給付效率與品質。

國發會說，另考量人口老化將帶動醫療需求快速成長，建請衛福部積極檢討健保總額基期的合理性，強化預算執行管理，落實檢討各項節流成效，並請善用大數據工具，從需求面評估未來相關給付結構變動，預為規劃總額各項預算成長額度，使給付費用變動更具可預期性，以利健保長期財務規劃。

國發會說，前述總額範圍經行政院核定後，將由全民健康保險會於下一年度開始3個月前，在核定總額範圍內，經由集體協商機制（含保險醫事服務提供者、被保險人、雇主、有關機關代表，以及專家學者及公正人士），協定下一年度醫療給付費用總額。（編輯：林興盟）1080620