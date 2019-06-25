彰基醫院特展 破除民眾對思覺失調症誤解

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰基醫院舉辦「思覺失調症」特展，讓外界重新認識思覺失調症，彰基醫師指出，治療思覺失調症的藥物很多，口服或針劑都能改善妄想幻覺等症狀，讓病友回歸正常生活。

彰化基督教醫院即日起到7月10日在總院大廳舉辦「思覺失調症特展」，展出相關資料讓民眾重新認識思覺失調症，也邀請醫師到場解說，破除民眾對思覺失調症的誤解。

彰基醫療體系精神科主任張正辰說，思覺失調症是一種腦部疾病，指思考與知覺功能失調可能導致幻覺和妄想，台灣精神醫學會與康復之友聯盟則調查發現，約5成思覺失調症病友對於患病感到自卑，認為思覺失調症會阻礙社交生活，社會也對思覺失調症不了解。

彰基司法精神醫學中心主任王俸鋼說，公視連續劇「我們與惡的距離」可能考量到戲劇張力或節奏，將劇中演員的錐體外症候群症狀，以比較劇烈方式呈現，事實上，這是服用非常舊的藥物才會產生的副作用。

王俸鋼指治療思覺失調症藥物很多，口服或針劑都可改善妄想幻覺等症狀，也有助改善表情平淡、對生活事務沒興趣等症狀，讓病友可回歸日常生活，醫師臨床也會搭配開抗副作用藥物，讓患者免除或減輕副作用。

張正辰說，民眾對疾病理解越多，就能減少誤解，舉辦展覽希望帶領民眾正確認識疾病，理解病友會經歷的症狀，鼓勵病友積極治療。（編輯：翁翠萍）1080625