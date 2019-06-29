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夏遊清境農場 賞飛羊迎徐風好消暑

最新更新：2019/06/29 15:16
南投清境農場「2019清境一夏，風起飛羊」活動29日展開，園方以牧草與稻草打造裝置藝術「飛羊」，再搭配高山徐風吹動彩虹風車、敲響音樂風鈴，成為民眾夏季出遊避暑好去處。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年6月29日
南投清境農場「2019清境一夏，風起飛羊」活動29日展開，園方以牧草與稻草打造裝置藝術「飛羊」，再搭配高山徐風吹動彩虹風車、敲響音樂風鈴，成為民眾夏季出遊避暑好去處。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年6月29日

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）清境農場年度盛事「清境一夏，風起飛羊」系列活動今天展開，農場利用牧草及稻草裝置「飛羊」藝術品，搭配高山徐風吹動彩虹風車、敲響音樂風鈴，是民眾夏季出遊避暑好去處。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天推出兩個月「清境一夏，風起飛羊」系列活動，農場以牧草及稻草等天然材料在青青草原觀山牧區裝置「飛羊」藝術品，襯托高山藍天白雲，在此賞「羊」別有樂趣，還有徐風拂動彩虹風車敲響風鈴，彷彿吹走夏季酷熱。

今天活動開幕式由今年成軍的草原聯盟吉祥物柯瑞及朵麗表演、國立台灣交響樂團演奏樂曲揭開序幕，清境農場場長董玉文說，一日牧羊人活動持續推出，也布置各式造型羊，並加入風的元素「風鈴」搭配牧區風車，高山美景襯著涼風美不勝收。

董玉文表示，清境農場海拔約1750公尺，是夏季出遊最佳選擇，農場青青草原是人氣最旺景點，並以「羊咩咩脫衣秀」最有名，羊群穿梭草原，歡迎遊客體驗與羊隻互動樂趣，或悠閒遠眺合歡群山美景，回家前再選購今年限量推出的草原聯盟玩偶當紀念品。

看準清境農場假日人潮，南投縣政府警察局仁愛分局也在開幕式向遊客宣導政府「青春專案」內容，分局長林文煜呼籲，青少年暑假期間應多從事健康活動，勿濫用藥物、加入幫派、飆車，警方也會加強預防青少年犯罪，營造優質成長環境。（編輯：翁翠萍）1080629

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