7/1內用跟塑膠吸管說掰掰 百貨紛提前響應

（中央社記者劉麗榮台北29日電）7月1日起內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管，各大百貨提前響應。新光三越預估，每年將可減少65公噸塑膠使用量，微風旗下10據點一年可減少超過400萬支塑膠吸管，盼為環保盡心力。

新光三越提前響應環保署推動的禁用一次用塑膠吸管政策，從6月15日起不論內用或外帶，都已不再提供一次性塑膠吸管，3成專櫃是採就口杯，不再使用吸管，另外7成則採紙吸管或環保吸管。

新光三越估算，預估全台新光三越每年將可減少約65公噸塑膠使用量，等同一個小家庭超過77年的垃圾量。

微風集團領先業界，旗下10個據點自6月1日起，便不再提供消費者塑膠吸管，若有消費者需要，則改採提供環保材質的吸管使用。

微風推估，一年將可以減少超過400萬支塑膠吸管。從實行後到現在，獲得廠商及消費者大力支持，讓微風對順利推動這項政策相當振奮。

身為最高綠建築的101近期適逢美食街改裝，第一階段開放的美食街27日起即禁用一次性吸管，外帶則採用符合政府法規的紙吸管及PLA（生物可分解塑膠）材質。

101美食街的手搖飲店家甚至推出外帶也不用塑膠杯，推出循環利用的環保杯，還有店家鼓勵消費者使用購物袋或者是二次袋，消費者如果不索取紙袋，購物可直接折扣10元。

SOGO表示，會全力配合政府政策，內用使用就口杯，如有特別需求，會提供紙吸管，由於SOGO較少手搖飲店家，影響並不大。

環保署推動限塑政策，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，預計2019年7月1日上路。（編輯：楊凱翔）1080629