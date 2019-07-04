跨區經營首場聽證會 前NCC委員：有助凝聚共識

（中央社記者吳柏緯台北4日電）NCC將舉行聽證會，聽取各方意見後再對豐盟跨區至花蓮經營一案做出決議。前NCC委員何吉森認為，此案牽涉層面廣，採取聽證會確實是較好的方式。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天宣布，將針對凱擘集團旗下的豐盟有線電視股份有限公司，到花蓮跨區經營議案，舉行跨區經營史上第一次的聽證會，並邀請利害關係人出席陳述意見、討論後，再做出決議。

前NCC委員何吉森受訪時指出，這次NCC選擇以「聽證會」而非「公聽會」的方式處理此案，可見委員會認為這件案子仍有不少的爭議點。他進一步說明，公聽會的目的是廣泛收集民間意見，性質偏向座談會，與會人員可各自表達意見，但政府單位並不一定會針對內容回答。但是聽證會就比較嚴格，甚至類似司法程序，主管機關不但必須事前凝聚討論議題、選定並邀請利害關係人出席，會中不只討論，甚至必須辯論議題，會後的紀錄也可能會影響決策。

何吉森進一步說明，這次豐盟跨區至花蓮經營的議題，事前各方早已有不同意見，同時，單一集團的市占率過高與單一業者壟斷市場的議題也引起爭議、討論。加上凱擘集團與握有花蓮縣洄瀾有線電視系統的年代集團董事長練台生，對市場的影響力都很大，因此比起公聽會，以聽證會的方式，讓彼此都能陳述意見、針對核心議題討論，確實更加適合，也對未來審議更有幫助。

何吉森表示，按照過往聽證會的經驗，從公告、聚焦議題到舉行，最後做成紀錄並送到委員會中討論，最快大概要兩個月的時間。不過他也認為，這次豐盟的案子只是個案，不會變成跨區經營審議的通例。（編輯：林興盟）1080704