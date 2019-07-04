更多編輯台推薦新聞：
小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄
國際

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄

台灣紅茶聞名國際近百年 這2款最適合加牛奶
生活

台灣紅茶聞名國際近百年 這2款最適合加牛奶

獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人
地方

獨一無二工作 台東延平鄉徵驅猴人

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

跨區經營首場聽證會 前NCC委員：有助凝聚共識

最新更新：2019/07/04 12:27

（中央社記者吳柏緯台北4日電）NCC將舉行聽證會，聽取各方意見後再對豐盟跨區至花蓮經營一案做出決議。前NCC委員何吉森認為，此案牽涉層面廣，採取聽證會確實是較好的方式。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天宣布，將針對凱擘集團旗下的豐盟有線電視股份有限公司，到花蓮跨區經營議案，舉行跨區經營史上第一次的聽證會，並邀請利害關係人出席陳述意見、討論後，再做出決議。

前NCC委員何吉森受訪時指出，這次NCC選擇以「聽證會」而非「公聽會」的方式處理此案，可見委員會認為這件案子仍有不少的爭議點。他進一步說明，公聽會的目的是廣泛收集民間意見，性質偏向座談會，與會人員可各自表達意見，但政府單位並不一定會針對內容回答。但是聽證會就比較嚴格，甚至類似司法程序，主管機關不但必須事前凝聚討論議題、選定並邀請利害關係人出席，會中不只討論，甚至必須辯論議題，會後的紀錄也可能會影響決策。

何吉森進一步說明，這次豐盟跨區至花蓮經營的議題，事前各方早已有不同意見，同時，單一集團的市占率過高與單一業者壟斷市場的議題也引起爭議、討論。加上凱擘集團與握有花蓮縣洄瀾有線電視系統的年代集團董事長練台生，對市場的影響力都很大，因此比起公聽會，以聽證會的方式，讓彼此都能陳述意見、針對核心議題討論，確實更加適合，也對未來審議更有幫助。

何吉森表示，按照過往聽證會的經驗，從公告、聚焦議題到舉行，最後做成紀錄並送到委員會中討論，最快大概要兩個月的時間。不過他也認為，這次豐盟的案子只是個案，不會變成跨區經營審議的通例。（編輯：林興盟）1080704

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報