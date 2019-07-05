每年只賣一個月 台南老店芒果冰搶手

台南市區一家老字號冰店堅持採用在地新鮮芒果為材料，每年只賣約一個月的芒果冰，市府農業局長李朝塘（右）特地在有賣芒果冰的檔期，前往冰店向吳茂雄（中）夫婦致謝。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市山區生產的芒果進入產季，帶動吃芒果冰的熱潮。台南市區一家老字號冰店堅持採用在地新鮮芒果為材料，每年只賣約一個月的芒果冰，被網友譽為「最強排隊芒果冰」。

台南山區種植的芒果約在每年6月底、7月初進入產季，除了吸引大批採買芒果的消費者前往產地選購，「到台南吃芒果冰」也成為近年相當熱門的主題旅遊方式。除了山區的芒果集散中心玉井區分布不少知名店家，台南市區也有一些冰店頗受饕客歡迎。

位於中西區民生路的一家老字號冰店，由負責人吳茂雄、吳林秀芬夫婦經營已近40年，芒果冰就是主力商品之一。但因堅持採用台南山區生產的愛文、金煌、烏香、台農一號香芒等4種芒果，每年賣芒果冰的時間大約只有配合產季的一個月左右。

台南市長黃偉哲已指示市府美食行銷單位，要特別推薦使用台南在地芒果當材料的店家，農業局長李朝塘特地在有賣芒果冰的檔期，前往冰店向吳茂雄夫婦致謝。

李朝塘今天受訪時表示，親自到店裡才見識到何謂「最強排隊芒果冰」。冰店下午1時才開店營業，因限量供應，許多消費者早上10時許就前往排隊領號碼牌。現在正逢暑假期間，有很多外縣市來的顧客有機會吃到用料實在的台南芒果冰。

吳茂雄說，他賣的芒果冰有很特殊的「台南味」，綜合台南最優質的愛文、金煌、烏香、香芒的香氣。因為愛文芒果的產期很短，每年能賣芒果冰的期間大概只有一個月左右，愛文芒果季結束後就不賣了。（編輯：陳俊碩）1080705