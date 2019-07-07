阿里山銀河行星季登場 嘉義林管處邀賞天文

（中央社記者葉子綱嘉義市7日電）林務局嘉義林區管理處今天表示，阿里山銀河行星季登場，觀賞天文正是好時節，歡迎情侶、親子家庭到阿里山賞銀河，看滿天星斗，寫下愛的印記。

林務局嘉義林管處指出，暑假正是阿里山夏季銀河及五大行星登場時節，都市因為光害而較難欣賞到銀河美景，阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景平台，提供360度的環景視野，更是親近滿天星斗的最佳地點。

嘉義林管處指出，攜手嘉義市天文協會舉辦夏季阿里山天文營活動4梯次，明天上午9時開放報名，行程中白天漫步巨木群道及水山步道森林浴和天文望遠鏡教學，晚間坐車到祝山，穿越星光森林小徑，到小笠原山觀景平台賞銀河。

嘉義林管處表示，傳說中農曆7月7日是牛郎和織女一年一次跨越銀河在鵲橋相會的日子，這次活動正好在七夕情人節前夕舉辦，有銀河的七夕將更浪漫，親近滿天星斗正是時候，相關訊息請上嘉義林管處官網或洽詢嘉義市天文協會。（編輯：翁翠萍）1080707