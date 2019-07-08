登革熱蔓延 台南防疫顧問團成立

（中央社記者張榮祥台南8日電）登革熱蔓延，台南登革熱防疫顧問團今天在台南市登革熱防治中心成立；市長黃偉哲說，台南登革熱防治要政治退散，口水退散，專業掛帥，行動掛帥。

黃偉哲指出，台南市登革熱防疫顧問團的成立，不論團員來自學界或以前市府團隊的實務工作者，都提供非常好的經驗及傳承，也看到現行防疫工作的盲點及未觸及的地方。

他表示，台南登革熱防治要政治退散，口水退散，專業掛帥，行動掛帥，不會有政治紛擾及政治討論，政治性語言也減量少有，那些口水戰罵來罵去，講來講去也不需要。

他說，登革熱防治要做好，全民參與很重要，不能光靠防疫人員及政府力量，他希望在最早期間壓制疫情；以過去經驗來看，距離10月登革熱高峰期還有2個多月，如果現在不壓下來，屆時可能更麻煩。

黃偉哲更引用電影「功夫」的台詞說，登革熱防治就和天下武功一樣，「唯快不破」，一旦出現病例，立刻展開疫情調查及區塊防治，室內戶外同時做，不厭其煩巡倒清刷，清除病媒蚊孳生源，這樣是比較有用的。

台南登革熱防疫顧問團共有12人，由蘇益仁出任總召，顧問成員有陳錦生、杜武俊、莊銀清、黃基森、金傳春、柯乃熒、莊坤達、顏純左、林聖哲、張皇珍、黃志中等公共衛生、臨床醫學、流行病學領域的專家。

台南市6月29日出現首例登革熱本土病例，迄今已累計6例，分別是永康區甲頂里1例、中西區開山里3例、東區大同里1例、東區崇德里1例。 （編輯：陳清芳）1080708